'신의 구슬'은 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'의 후속작이다. / 사진제공=JTBC

최고 시청률 26.9%를 기록한 JTBC '재벌집 막내아들'의 정대윤 감독이 배우 이성민과 다시 한번 손잡고 돌아온다. 두 사람이 4년 만에 재회한 '신의 구슬'이 JTBC의 또 하나의 흥행작으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬' 측은 20일 메인 포스터를 공개했다. '신의 구슬'은 몽골과 30여 년간 전쟁을 이어온 고려를 배경으로 한다. 전세가 기울어진 1258년, 나라를 지킬 성물인 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하기 위해 전쟁터로 향하는 황녀의 이야기를 그린다.공개된 포스터에는 배우 안보현, 이성민, 수현, 하윤경, 윤균상 등 주요 출연진의 모습이 담겼다. 전쟁으로 폐허가 된 풍경을 배경으로 다섯 인물이 각자의 무기와 복장을 갖추고 정면을 응시하고 있다.포스터 중앙에는 황제의 명을 받아 호송대 도령(특임지휘관)이 된 백결(안보현 분)과 야별초 별초장 최구(이성민 분), 호송대의 길잡이 걸승(하윤경 분)이 자리하고 있다. 세 사람은 무기를 든 채 전투 중 입은 상처가 남아 있는 모습으로 등장한다. 경험이 풍부한 최구와 젊은 지휘관 백결, 길잡이 걸승이 관음보주를 찾는 과정에서 어떤 호흡을 보여줄지 주목된다.경화궁주 왕희(수현 분)와 원주성을 지키는 방호별감 왕무(윤균상 분)의 모습도 공개됐다. 왕희는 고려 황실의 일원으로서 호송대를 구하기 위해 전쟁터로 향하는 인물이다. 갑옷을 입은 왕무는 원주성을 지켜야 하는 책임과 왕희를 향한 마음 사이에서 선택의 기로에 놓인다.포스터에는 "나라의 동쪽 끝, 그곳에 고려의 마지막 희망이 있다"라는 문구가 적혀 있다. 몽골과의 오랜 전쟁으로 위기에 처한 고려에서 호송대가 관음보주를 찾아 임무를 완수할 수 있을지가 이야기의 중심을 이룬다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 다시보기는 쿠팡플레이에서 독점 제공되며 아마존 프라임을 통해 해외에도 공개될 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr