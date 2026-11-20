김누림이 '보스의 노골적 취향'에서 감초 역할을 하고 있다. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향' 캡처

김누림이 '보스의 노골적 취향'에서 감초 역할을 하고 있다. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향' 캡처

'보스의 노골적 취향' 김누림이 김승희와 교통사고가 날 뻔한 아찔한 첫 만남을 가졌다. 이후 예상치 못한 장소에서 재회하며 두 사람 사이에 묘한 기류가 형성됐다. 김누림은 카리스마 넘치는 기타리스트부터 엉뚱하고 귀여운 밴드 막내까지, 상반된 매력으로 극에 활력을 더하고 있다.김누림은 지난 19일 방송된 MBN '보스의 노골적 취향'에서 인디 밴드 기타리스트 박호야 역으로 등장해 권도연(김승희 분)과 새로운 인연을 맺었다.이날 호야는 도연이 운전하던 차에 치일 뻔했다. 호야는 괜찮다고 했지만, 도연은 뺑소니 신고를 걱정하며 연락처를 요구했다. 결국 호야는 자신의 연락처를 남긴 뒤 자리를 떠났다.이후 호야는 자신이 일하는 바에 방문한 도연을 발견했다. 사고가 날 뻔했던 상황에서 처음 만난 두 사람이 뜻밖의 장소에서 다시 마주하면서 관계에 변화가 생길 가능성을 암시했다.극 중 호야는 인디 밴드 '인디아 레드'의 기타리스트다. 무대에서는 카리스마를 드러내지만, 밴드 멤버들 사이에서는 사랑받는 막내로 엉뚱하고 귀여운 면모를 보여주는 인물이다.김누림은 이처럼 상반된 매력을 지닌 호야를 연기하며 극에 활력을 더하고 있다. 김승희와의 관계에서도 처음에는 사고로 얽혔지만, 재회 이후 미묘하게 달라지는 분위기를 표현했다.김누림이 출연하는 '보스의 노골적 취향'은 매주 수요일과 목요일 오후 10시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr