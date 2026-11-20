배우 최다니엘이 186cm 장신을 활용해 페인트공으로 변신했다. / 사진 제공｜KBS 2TV

배우 최다니엘이 186cm 장신을 활용해 페인트공으로 변신했다. / 사진 제공｜KBS 2TV

배우 최다니엘이 186cm 장신을 활용해 페인트공으로 변신했다.20일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 최종회에서는 최다니엘과 한상진이 이세돌의 고향인 비금도를 찾아 마을회관 리모델링 작업에 참여하는 모습이 그려진다.이날 이세돌은 그동안 타일 시공과 배관 기술을 가르쳐 준 멘토들과 함께 낡은 마을회관을 고치는 작업에 나선다. 타일공 자격증 시험에도 도전했던 이세돌은 그동안 배운 기술을 활용해 작업을 이어간다.여기에 최다니엘과 한상진도 힘을 보탠다. 특히 최다니엘은 186cm의 큰 키를 활용해 페인트칠을 맡는다. 거침없는 손놀림으로 벽면을 칠하는 모습에 이세돌과 현장 멘토들도 놀라움을 감추지 못한다.이세돌은 "우리 다니엘, 진짜 일꾼이다"라며 감탄한다. 그러나 1박 2일 동안 이어진 작업에 최다니엘도 점차 지쳐간다. 처음의 멀끔했던 모습은 온데간데없이 사라지고, 초췌해진 얼굴로 작업을 이어간다. 이를 지켜보던 정재형은 "다니엘이 눈이 돌아가 있다"라며 웃음을 터뜨린다.한편 한상진은 공사 현장에서 뜻밖의 특기를 선보인다. 앞서 고소공포증으로 로프 접근 기술자 도전을 포기했던 그는 이번에는 커피믹스를 맛있게 타는 비법을 공개한다. 한상진은 "나 한상진 커피로 여기까지 왔다"라며 자신감을 드러낸다. 이어 "커피 30년 외길 인생이었다. 선생님들이 자판기 커피냐고 물었었다"라며 "특히, 이순재 선생님, 이병훈 감독님, 조경환 선생님의 사랑을 받았었다"라고 과거 일화를 꺼낸다.하지만 최다니엘은 "커피 7잔 타는데 2시간이나 걸렸다"라고 폭로해 웃음을 자아낸다.20일 오후 8시 30분 방송되는 '백수 이세돌' 최종회에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr