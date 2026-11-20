'독박투어' 멤버들이 김해 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S

'독박투어' 멤버들이 김해 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S

개그맨 김준호와 장동민이 역사학자 김재원 교수에게 나이를 앞세워 반말을 요구한다. 김재원 교수는 두 사람의 장난 섞인 타박에 결국 고개를 숙인다.오는 21일 오후 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 4회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 역사학자 김재원 교수와 함께 경남 김해로 역사 여행을 떠난다.이날 여행 친구로 합류한 김재원 교수는 가락국 왕의 무덤인 수로왕릉을 첫 번째 방문지로 추천한다. 이동하는 차 안에서 홍인규는 김재원 교수에게 "역사를 잘 알면 뭐가 좋은지 궁금하다"고 묻는다.김재원 교수는 "사람이 삐딱해진다. 역사 공부라는 건 과거의 기록에 대해 삐딱하게 보고 시비를 거는 거다. 계속 질문을 던지는 학문"이라고 설명한다. 이에 유세윤은 "나 완전 삐딱이인데?"라며 "이거 누가 적어 놓은 거야? 누가 이랬다는 건데?"라고 질문을 쏟아낸다. 김재원 교수는 "끼가 좀 있으시다"며 유세윤의 역사학자로서의 자질을 인정해 웃음을 자아낸다.수로왕릉에 도착한 김재원 교수는 정문에서부터 역사 해설을 시작한다. 그는 "여기서는 보통 오른쪽 길로 들어가서 왼쪽 길로 나오는 '동입서출' 예법을 따른다. 가운데 길은 안 쓴다. 돌아가신 왕의 혼령이 다니는 '신도'(神道)라고 생각해서"라고 설명한다.그러자 장동민은 "그럼 저는 가운데 길로 가면 안 되겠냐? 저도 '갓'(GOD)인데?"라며 자신이 '서바이벌계의 신'임을 강조한다. 서바이벌 예능에서 다섯 차례 우승한 경력을 내세운 것이다.김준호도 가세해 "우리 대희 형도 신이다. '어르신'~"이라고 농담한다. 홍인규 역시 "저는 병X…"이라며 셀프 디스로 웃음을 더한다.수로왕릉 관람을 마친 멤버들은 한옥에서 휴식을 취한다. 이때 유세윤은 "계속 서로 존댓말 하니까 덜 친해지는 것 같다"며 김재원 교수와의 거리감을 언급한다.김준호는 멤버들 중 가장 어린 김재원 교수에게 "네가 동생이면 알아서 '말 좀 낮추시라'고 먼저 해야지!"라며 타박한다. 장동민도 "교수 곤조가 있어~"라고 거들며 김재원 교수를 몰아간다.결국 김재원 교수는 고개를 숙이며 "편하게 하십쇼!"라고 답한다. 역사 해설을 맡았던 교수가 어느새 멤버들의 장난에 동참하면서 현장에 웃음을 안긴다.'니가 내라! 독박투어'는 오는 21일 오후 9시 채널S에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr