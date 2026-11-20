TXT Yeonjun

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투모로우바이투게더(TXT) 연준이 ‘자취 선배’ 서범준과 ‘소분메이트’를 결성한다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 연준의 7개월 차 ‘자취 초보’ 일상이 공개된다.공개된 사진 속에는 연준이 마트에서 절친인 서범준을 만나 장을 보는 모습이 담겼다. ‘자취 초보’ 연준은 자취 10년 차가 된 ‘자취 선배’ 서범준의 가르침을 받으며 카트를 채우기 시작한다. 이들은 대용량의 식재료부터 고기까지 공동 구매해 1인 가구에 맞게 반반으로 나누는 ‘소분메이트’를 결성한다.카트를 함께 끌며 장을 보던 중 어디선가 “빵 오빠!”라고 부르는 외침이 들려와 두 사람을 깜짝 놀라게 한다. 서범준을 알아본 한 어머니가 다급히 그를 부르며 인사를 건넨 것. 전통 시장의 ‘마켓 프린스’에 이어 ‘빵 오빠’에 등극한 서범준의 모습에 연준도 감탄한다.장보기를 마친 후 두 사람이 연준의 집에서 소분을 하는 현장도 공개된다. 이때 연준의 냉장고를 열어본 서범준은 깜짝 놀라며 ‘잔소리 폭격’을 펼친다고 해 관심이 쏠린다.연준이 누군가를 향해 꿀이 뚝뚝 떨어지는 ‘스윗 눈빛’을 장착한 모습과 이마에 의문의 물체를 붙이고 기진맥진한 모습도 포착된다. 연준의 ‘극과 극’ 모습에 무슨 일이 있었던 것인지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr