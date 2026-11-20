이진주 CP, 신혜원 PD가 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=웨이브

20일 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=웨이브

일반인 출연자를 내세운 연애 예능에서 출연자 검증 논란이 반복되는 가운데, '연애남매2' 제작진이 섭외 과정에 대해 입을 열었다. 이진주 CP는 그간 여러 시행착오를 겪었다며 출연자들을 오랜 기간 만나면서 어떤 사람인지 파악하려 했다고 밝혔다.20일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 웨이브 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 패널로 출연하는 한혜진, 코드 쿤스트, i-dle (아이들) 미연, 조나단, 파트리샤와 이진주 CP, 신혜원 PD가 참석했다.'연애남매2'는 남매들이 한자리에 모여 서로의 연인을 찾아가는 과정을 그리는 가족 참견 연애 리얼리티 프로그램이다. '환승연애' 시리즈를 선보인 이진주 CP와 '연애남매' 시즌1을 연출한 신혜원 PD가 의기투합했다.이날 이진주 CP는 일반인 출연자 검증 과정에 대한 질문에 "원래 하던 대로 많이 만나고 오래 만나면서 이 친구가 어떤 사람인지 파악해 보려고 했다"고 답했다. 이어 "이번 시즌에는 지원자를 받았다. 그동안 시행착오를 많이 겪었는데 지원자 중 추릴 수 있어서 좋았다"고 털어놨다.이 CP는 '연애남매'만의 출연자 섭외 방식에 대해서도 설명했다. 그는 "이 프로그램은 남매 관계를 속이고 나올 수 없다 보니 실제 남매라는 사실을 확실히 확인한 상태에서 출연자들의 매력을 살펴볼 수 있었다"고 말했다. 그러면서 "그 부분에 대해서는 의심할 필요가 없었고 출연자의 매력에만 집중할 수 있어 섭외 과정이 효율적이었다"고 덧붙였다.신혜원 PD는 이번 시즌 출연진의 다양한 성향을 관전 포인트로 꼽았다. 그는 "조심스럽게 기대해 주시면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶다"며 "출연자들의 성향이 다양하고 캐릭터가 뚜렷하다. 서로 다른 매력을 지닌 출연자들이 많아 그 부분도 재미있는 포인트가 될 것"이라고 전했다.'연애남매2'는 오는 27일 오후 6시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr