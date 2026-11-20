배우 오연서가 스토리제이컴퍼니와 재계약을 체결했다./사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 오연서(39)가 현 소속사 스토리제이컴퍼니와 동행을 이어간다.20일 스토리제이컴퍼니 측은 "배우 오연서와 굳건한 신뢰를 바탕으로 재계약을 체결했다"며 "앞으로도 든든한 파트너로서 다방면에서 빛날 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다. 2021년 스토리제이컴퍼니에 처음 둥지를 튼 오연서는 이로써 5년째 인연을 계속하게 됐다.오연서는 드라마 '왔다! 장보리', '이 구역의 미친 X', '미남당', '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등 다수의 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 지난 2월 종영한 채널A '아기가 생겼어요'에서는 태한주류 신제품 개발팀 과장 장희원 역을 맡아 극을 이끌었으며, KBS Joy '뷰티 유레카' MC와 개인 유튜브 채널 '오연서 오햇님' 등을 통해 활동을 이어가고 있다.스토리제이컴퍼니에는 강미나, 권수현, 김성철, 김태희, 서인국, 이시언, 이준혁, 허준호 등이 소속돼 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr