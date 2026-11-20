박지윤과 최동석은 2009년 결혼했으나 2023년 파경을 맞았으며, 현재 이혼 소송을 진행 중이다. / 사진=텐아시아DB

아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤을 향해 익명으로 악성 댓글을 작성한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.20일 디스패치 보도에 따르면 서울 동대문경찰서는 최근 최동석을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했다. 최동석은 2024년 1월부터 올해 6월까지 온라인 커뮤니티 등에 박지윤을 비방하는 댓글을 여러 차례 게시한 혐의를 받는다.앞서 박지윤은 지난해 11월 온라인상에서 자신을 향한 악성 댓글 45건을 수집해 경찰에 고소장을 제출했다. 해당 댓글들은 온라인 커뮤니티 '레몬테라스', '미시USA'를 비롯해 포털 기사와 유튜브 등에 올라온 것으로 알려졌다.경찰은 댓글 작성자들을 추적하는 과정에서 이 가운데 5건을 최동석이 작성한 것으로 확인했다. 이 중 3건은 범죄 혐의가 인정된다고 판단해 검찰에 넘겼으며 나머지 2건에 대해서는 불송치 결정을 내렸다.최동석은 미주 한인 여성 커뮤니티 '미시USA'에서 박지윤을 비난하는 댓글을 남긴 것으로 전해졌다. 그는 "찌질한 건 박지윤이지"라는 표현과 함께 박지윤의 사생활에 관한 주장을 펼쳤다.다른 댓글에서는 박지윤의 이성 문제와 사치, 시댁 식구에 대한 험담, 자녀에게 폭언과 폭력을 행사했다는 의혹 등을 제기했다. 이는 최동석이 댓글에서 주장한 내용으로 사실로 확인된 것은 아니다.한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 이후 두 사람은 2023년 10월 파경 소식을 전했으며 현재 이혼 소송을 진행하고 있다.양측은 이혼 과정에서 서로의 지인을 상대로 상간 손해배상 청구 소송을 제기하기도 했다. 지난 1월 1심에서는 양측의 청구가 모두 기각됐으나 최동석은 판결에 불복해 항소했다. 이후 지난 16일 열린 항소심에서 최동석은 일부 승소 판결을 받았다.이에 박지윤은 지난 19일 SNS에 입장문을 올리고 A씨와의 부정행위 의혹을 부인했다. A씨에게는 사실혼 관계의 동성 배우자가 있으며 최동석 역시 이 같은 사실을 알고 있었다고 주장했다.그러자 최동석도 같은 날 반박에 나섰다. 그는 박지윤이 공개한 결혼 생활, 재산분할, 자녀 문제 등에 관한 내용이 일방적인 주장이라며 법적 대응 가능성을 언급했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr