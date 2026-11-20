김신영이 밥 소믈리에 자격증 시험에 도전한 데 이어 수영을 배우기 시작했다. / 사진제공=MBC

김신영이 밥 소믈리에 자격증 시험에 도전한 데 이어 수영을 배우기 시작했다. / 사진제공=MBC

김신영이 밥 소믈리에 자격증 시험에 도전한 데 이어 수영을 배우기 시작했다. 수영 강습 2주 차인 그는 기초부터 익히며 새로운 도전을 이어간다.오는 20일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에서는 수영 강습을 받는 김신영의 일상이 공개된다. 데뷔 24년 차인 김신영은 그동안 시도하지 않았던 활동을 시작했다고 밝힌다. 앞서 직접 리폼한 데님으로 팝업스토어를 열고 밥 소믈리에 자격증 시험에 도전했던 그는 이번에는 "가장 못하는 걸 시작해 보자"라는 생각으로 수영을 배우기로 결심했다. 수영을 선택한 데에는 가수 양희은의 추천도 영향을 미쳤다고 전한다.사진에는 수영 강습 2주 차에 접어든 김신영의 모습이 담겼다. 다른 수강생들이 강사의 신호에 맞춰 헤엄쳐 나가는 동안 김신영은 지도에 따라 물속을 천천히 걸으며 기초 동작을 익힌다. 이를 지켜보던 무지개 회원들은 김신영의 예상 밖 수영 실력에 놀란 반응을 보인다. 김신영은 "수업 첫날에 엄청 당황했어요"라며 첫 강습 당시 겪었던 일화도 소개할 예정이다.김신영은 호흡법과 발차기 등 기본적인 동작부터 차근차근 배워 나간다. 그는 "지금은 실력이 가장 밑바닥이지만, 계속하는 것에는 힘이 있다"며 꾸준히 수영을 배우겠다는 의지를 밝힌다.앞서 김신영은 지난달 9일 방송된 '나혼산'에서 밥 소믈리에 자격증 시험에 도전하는 과정을 공개했다. 이후 약 한 달 만에 수영을 배우는 일상까지 선보이며 새로운 분야에 도전하는 모습을 이어가고 있다.김신영의 수영 강습 현장은 오는 20일 오후 11시 10분 방송되는 '나혼산'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr