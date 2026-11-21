《태유나의 듣보드뽀》

'100일의 거짓말' 전개에 대한 호불호가 갈리고 있다./사진제공=tvN

박진영이 김유정에게 총을 겨눴다./사진제공=tvN

박진영이 진선규에게 맞서기 시작한다./사진제공=tvN

주연 배우들의 열연과 탄탄한 화제성을 바탕으로 순항 중인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'이 종영까지 단 4회를 남겨두고 막바지 승부처에 접어들었다. 일부에서 제기된 '친일파 미화' 논란은 인물의 서사를 놓친 무리한 해석에 가깝지만, 후반부로 갈수록 제자리걸음을 반복하는 답답한 전개는 작품이 풀어야 할 숙제로 남았다.'100일의 거짓말'은 최근 화제성 조사에서 드라마 부문 1위, 주연 배우 김유정·박진영이 출연자 부문 1·2위를 나란히 차지하며 뜨거운 화력을 과시했다. 시청률 역시 12회 기준 전국 평균 10.4%를 기록하며 두 자릿수 고지를 밟았다. 김유정과 박진영의 섬세한 감정 연기가 호평을 이끌고 있지만, 최근 회차를 기점으로 전개 방식과 캐릭터 구도에 대해서는 아쉬움의 목소리도 커지고 있다.가장 큰 아쉬움으로 꼽히는 대목은 개연성 없이 제자리걸음을 반복하는 답답한 서사다. 앞선 11회에서 김태웅(박진영 분)과 이가경(김유정 분)이 위장 신분을 벗고 서로의 조선 본명을 부르며 애틋한 감정선의 정점을 찍었지만, 12회에서는 또다시 폭탄 작전이 반복되면서 전개가 겉돌았다.기송관 폭탄 작전에 투입된 이가경이 폭탄을 전달하는 과정과 사토 신이치(진선규 분)와 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분)의 식사 자리에서의 대치가 한 회 분량을 채웠고, 폭탄이 엉뚱하게도 김태웅의 동생인 하나코(오오이 키코 분)에게 배달되면서 애꿎은 하나코가 생사를 오가는 위기에 처했다. 결국 이를 목격한 김태웅은 이가경에게 총구를 겨누면서 두 사람의 서사는 또다시 원점으로 되돌아갔다.극의 긴장감을 높이기 위해 위기 상황만 끊임없이 나열하는 연출 방식이 피로도를 높이고 있다. 구체적인 서사의 진전 없이 불안 뒤 또 다른 불안만 계속해서 조성하다 보니 카타르시스보다 답답함이 앞선다는 반응이다.이가경에게만 모든 해결책이 집중되는 '원맨쇼' 구조 역시 문제로 지적된다. 작전 중 예기치 못한 변수가 발생할 때마다 오직 이가경 혼자 기지를 발휘해 위기를 수습하는 패턴이 반복되면서, 정작 함께 움직여야 할 구국단 단원들은 상대적으로 무능력하고 수동적인 인물로 비치고 있다.이에 시청자들은 "구국단 단원들이 사실상 병풍 수준", "결국 모든 사건을 이가경 혼자 해결하는 원더우먼식 전개가 반복되니 개연성이 떨어진다"는 반응을 보였다. 반면 일각에서는 "실제 일제강점기 독립운동 역시 성공보다 실패가 훨씬 많았던 만큼, 독립운동의 험난함과 무거운 현실을 보여주는 장치로 읽힌다"며 옹호하는 시각도 존재한다.극 중 김태웅(사토 히데오) 캐릭터를 둘러싼 '친일파 미화' 논란에 대해서는 보다 입체적인 접근이 필요하다. 일부 시청자 사이에서는 일본 육군사관학교 출신으로 총독부 통역관으로 일하는 김태웅의 각성이 지나치게 늦다며 미화 우려를 제기했다. 그러나 극 중 사토 히데오는 단순한 친일 부역자가 아닌, 조선인과 일본인의 경계에서 정체성의 혼란과 상처, 결핍을 안고 방황하는 인물로 그려져 왔다. 양아버지인 사토 신이치(진선규 분)의 그늘 아래 억눌려 있던 인물의 내면적 갈등을 단순히 '친일 미화'라는 프레임으로 재단하기에는 무리가 따른다.실제로 최근 공개된 13~14회 선공개 영상에서는 사토 히데오의 본격적인 각성과 균열이 예고됐다. 영상 속 히데오는 사토 신이치를 향해 "양자로 들여 교육과 교화를 시킨 조선인 아들이 독립군 편에 섰다는 게 알려지면 아버지의 앞날도 쉽지는 않을 테니까요. 감당하실 수 있겠습니까?"라며 정면으로 맞선다. 그간 억눌려 있던 조선인 김태웅으로서의 정체성이 수면 위로 떠오르는 대목이다.'100일의 거짓말'은 이제 결말을 향한 결정적인 시험대에 올랐다. 각성을 시작한 박진영의 서사적 변화가 답답했던 전개에 돌파구를 마련할 수 있을지, 남은 회차에서 구국단 캐릭터들의 유기적인 활약과 개연성 회복이라는 숙제를 풀어낼 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr