강재준이 '아는형님'에 출연한다. / 사진=강재준 SNS

강재준이 '아는형님'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

이은형과 결혼한 개그맨 강재준이 120kg에서 80kg대로 체중을 감량한 비결을 공개한다.21일 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 지누션 션, 강재준, 에이핑크 오하영, 우주소녀 다영이 출연한다.이날 강재준은 "몸무게가 120kg까지 쪘는데 슬로우 러닝을 시작해 80kg대까지 감량했다"고 밝힌다. 자신에게 맞는 운동 방법을 찾아 꾸준히 실천한 끝에 체중 감량에 성공했다는 설명이다.이를 들은 션은 "멈추지 않고 40분 이상 꾸준히 달려야 살이 빠진다"며 자신의 운동 노하우를 전한다.션은 남다른 마라톤 이력도 공개한다. 그는 "1년 안에 세계 7대 마라톤을 모두 뛰었다. 작년과 올해로 총 두 차례 완주했다"고 밝힌다. 이어 세계 7대 마라톤 완주 메달을 직접 공개해 출연진의 감탄을 자아낸다.오하영은 러닝뿐 아니라 축구와 등산까지 즐기는 운동 마니아의 일상을 소개한다. 이와 함께 내년 에이핑크의 컴백 소식도 전한다. 또 오하영은 "그 시절 아이돌들은 개인기를 준비해야 했다"며 연습생 시절 예능 출연을 위해 준비했던 난센스 퀴즈를 선보인다.'아는 형님'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr