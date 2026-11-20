'이혼숙려캠프'에 출연한 아내가 자신의 출산 장면을 모자이크 없이 공개하려다 남편의 반대로 상영회를 취소했다고 밝혔다. / 사진=JTBC 방송 화면 캡처

'이혼숙려캠프'에 출연한 아내가 자신의 출산 장면을 모자이크 없이 공개하려다 남편의 반대로 상영회를 취소했다고 밝혔다. / 사진=JTBC 방송 화면 캡처

'이혼숙려캠프'에 출연한 아내가 자신의 출산 장면을 모자이크 없이 공개하려다 남편의 반대로 상영회를 취소했다고 밝혔다. / 사진=JTBC 방송 화면 캡처

'이혼숙려캠프'에 출연한 아내가 자신의 출산 장면을 모자이크 없이 공개하려다 남편의 반대로 상영회를 취소했다고 밝혔다.최근 방송된 JTBC 예능프로그램 '이혼숙려캠프' 112회에서는 자연주의 출산 다큐멘터리 공개를 둘러싸고 갈등을 빚은 부부의 사연이 그려졌다.아내는 둘째 아이를 집에서 자연주의 출산으로 낳았다고 밝혔다. 그는 당시 다큐멘터리 감독을 섭외해 출산 과정을 촬영했다며 "자연주의 출산을 원하는 사람이 있으려면 그거에 대해서 알려주는 사람이 있어야 하지 않냐"라고 말했다.아내는 자연주의 출산에 관심 있는 사람들을 초대해 상영회를 열 계획이었다고 전했다. 특히 출산 장면을 모자이크 없이 공개하려 했다고 밝혀 출연자들을 놀라게 했다. 그는 "정말로 관심 있고 배우고 싶은 사람들에게 교육적인 목적, 예술적인 목적으로 보여주고 싶었다"며 기획 의도를 강조했다.그러나 남편의 반대로 상영회는 무산됐다고 주장했다. 아내는 행사 전날 남편이 "내일 상영하는 거 안 하는 게 낫지 않겠냐"고 말했다며 "조금 말싸움하다가 결국엔 취소가 됐다"고 털어놨다. 이어 상영회 취소로 행사장 관계자와의 사이가 틀어졌고, 예정됐던 협업 약 9개도 무산됐다고 밝혔다. 아내는 "공과 사가 구분이 안 되는 그런 나쁜 이미지를 입게 된 것 같아서 정말 너무 상심이 컸다"며 속상함을 내비쳤다.반면 남편은 출산 장면을 여과 없이 공개하는 데 부담을 느꼈다는 입장을 보였다. 다른 출연자들 역시 공개 범위를 두고 의견이 엇갈렸다. 일부는 교육적 취지에 공감하면서도 모자이크 없는 영상 상영에는 우려를 표했다.아내는 여성만을 대상으로 상영회를 진행하는 방안에는 동의하면서도 예비부부들에게 자연주의 출산에 관한 정보를 전달하고 싶었다고 설명했다. 그는 "100번 설명하는 것보다 한 번 보여주는 게 더 낫다고 생각했다"며 자신의 입장을 유지했다.이후 부부는 평소 갈등을 해결하는 방식을 두고도 충돌했다. 아내는 남편이 반복적으로 이혼을 언급해왔다며 이 과정에서 우울증을 겪었다고 고백했다. 이어 "나의 이혼 의사는 90%다"라며 결혼 생활을 지속하는 데 회의적인 심경을 전했다. 이에 남편은 아내를 통제하려는 의도는 없었다고 해명하면서도 화가 난 상태에서 이혼을 언급한 사실은 인정했다. 출연자들은 이혼을 갈등 해결의 수단으로 사용하는 태도를 지적했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr