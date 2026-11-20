그룹 하츠투하츠가 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.
20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.
이날 하츠투하츠는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 지난해 '베스트 뉴 아티스트'와 '팬스 초이스'를 수상한 데 이어 올해도 팬들의 선택을 받으며 트로피를 추가했다.
지우는 "팬분들이 투표해서 만들어주신 상인 만큼 더욱 뜻깊게 느껴진다. 이렇게 훌륭한 상을 받게 돼 정말 영광"이라며 "여러분이 저희를 위해 노력해 주셨던 그 마음을 절대 잊지 않겠다"고 소감을 밝혔다.
이어 "앞으로 조금씩 그 사랑에 보답해 나가겠다"고 다짐했다.
스텔라는 "저희가 얼마나 감사한지 모른다. 여러분 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"며 "앞으로도 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.
한편, 하츠투하츠는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다. 멤버 유하는 선배 가수 패닉과 함께하는 세대 초월 협업 무대에도 참여했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.
이날 하츠투하츠는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 지난해 '베스트 뉴 아티스트'와 '팬스 초이스'를 수상한 데 이어 올해도 팬들의 선택을 받으며 트로피를 추가했다.
지우는 "팬분들이 투표해서 만들어주신 상인 만큼 더욱 뜻깊게 느껴진다. 이렇게 훌륭한 상을 받게 돼 정말 영광"이라며 "여러분이 저희를 위해 노력해 주셨던 그 마음을 절대 잊지 않겠다"고 소감을 밝혔다.
이어 "앞으로 조금씩 그 사랑에 보답해 나가겠다"고 다짐했다.
스텔라는 "저희가 얼마나 감사한지 모른다. 여러분 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"며 "앞으로도 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.
한편, 하츠투하츠는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다. 멤버 유하는 선배 가수 패닉과 함께하는 세대 초월 협업 무대에도 참여했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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