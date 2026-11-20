그룹 하츠투하츠 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 하츠투하츠가 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 하츠투하츠는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 지난해 '베스트 뉴 아티스트'와 '팬스 초이스'를 수상한 데 이어 올해도 팬들의 선택을 받으며 트로피를 추가했다.지우는 "팬분들이 투표해서 만들어주신 상인 만큼 더욱 뜻깊게 느껴진다. 이렇게 훌륭한 상을 받게 돼 정말 영광"이라며 "여러분이 저희를 위해 노력해 주셨던 그 마음을 절대 잊지 않겠다"고 소감을 밝혔다.이어 "앞으로 조금씩 그 사랑에 보답해 나가겠다"고 다짐했다.스텔라는 "저희가 얼마나 감사한지 모른다. 여러분 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"며 "앞으로도 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.한편, 하츠투하츠는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다. 멤버 유하는 선배 가수 패닉과 함께하는 세대 초월 협업 무대에도 참여했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr