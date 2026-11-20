전 배구 선수 김요한과 배우 오연희가 공개 열애를 이어가고 있다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

전 배구 선수 김요한과 배우 오연희가 공개 열애를 이어가고 있다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

전 배구 선수 김요한(41)과 배우 오연희(30)가 공개 열애를 이어가고 있다.20일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김요한이 정식 교제 후 처음 맞는 오연희의 생일을 기념해 특별한 이벤트를 준비하는 모습이 공개된다.이날 김요한과 오연희는 전 야구선수 김병현이 운영하는 서울 한남동 레스토랑에서 생일 데이트를 즐긴다. 김병현과 연애에 관한 이야기를 나누던 오연희는 김요한을 향한 불만을 털어놓는다.오연희는 "요한 오빠가 저랑 데이트를 하다가 자정만 되면 절 강제로 귀가시킨다. 머리로는 이해가 되지만 마음으로는 아쉽기도 하다"라고 토로한다. 이어 "(사귈수록) 귀가 시간이 늘어나기는커녕 점점 빨라진다"며 서운한 마음을 내비친다. 이에 김요한은 "연희야, 왜 그런 건지 잘 생각해 봐"라고 답하며 여자친구를 일찍 귀가시키는 이유를 설명한다. 그가 어떤 계획을 세우고 있는지는 방송에서 공개될 예정이다.식사를 마친 두 사람은 김요한의 한남동 집으로 향한다. 김요한이 오연희를 자신의 집에 초대한 것은 이번이 처음이다. 오연희의 생일을 맞아 집 안을 파티장처럼 꾸미고 깜짝 이벤트를 준비한 것.집에 들어선 오연희는 예상치 못한 광경에 "뭐야? 대박인데?"라며 놀라움을 감추지 못한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 탁재훈은 "업체 하나 불렀네!"라며 의심한다. 그러나 김요한은 "연희도 (업체 이용을) 의심했지만, 제가 일일이 직접 다 준비했다"라고 설명한다.김요한의 정성에 출연진의 칭찬이 이어진 가운데, 시간이 흐르자 분위기가 달라진다. 출연진은 "설마 이게 다는 아니겠지?", "작고 반짝이는 거는 없나?"라며 추가 선물의 존재를 궁금해한다.한편 오연희는 1996년생으로, 상명대학교 무용예술학과를 졸업했다. 영화 '변이', '나비효과' 등에 출연했고, 2026년에는 연극 '핑크트럭'에서도 활동했다.두 사람의 데이트는 20일 오후 9시 방송되는 '신랑수업2'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr