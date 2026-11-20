그룹 엔시티 위시 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔시티 위시가 '2026 마마 어워즈'에서 '큐텐 페이보릿 메가 아티스트' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 엔시티 위시는 '큐텐 페이보릿 메가 아티스트'(Qoo10 FAVORITE MEGA ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 팬들의 투표로 트로피를 거머쥔 멤버들은 팬들에게 고마운 마음을 전하며 앞으로도 좋은 무대를 선보이겠다고 다짐했다.시온은 "시즈니(팬덤명)가 투표해 준 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"며 영어로 "시즈니, 정말 사랑하고 감사하다"고 소감을 밝혔다.이어 "앞으로 더 멋진 무대를 보여드릴 수 있는 엔시티 위시가 되겠다"고 말했다.리쿠는 "시즈니 여러분 항상 감사드린다"며 "앞으로도 저희 여섯 명이 열심히 노력해서 오늘 같은 모습을 보여드리고, 여러분에게 저희의 에너지를 전달하고 싶다"고 전했다.한편, 엔시티 위시는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr