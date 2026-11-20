사진=솔비 유튜브

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배우 이규한이 솔비와의 결혼을 앞두고 2세 계획과 부모가 되는 것에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.20일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 솔비와 이규한이 결혼 준비 과정과 연애 비화를 공개했다.이날 솔비는 이규한에게 정식으로 사귀자는 고백을 듣지 못했다고 밝혔다. 그는 "어느 날 함께 그림을 배우러 가기 전 브런치를 먹으러 갔는데, 그 자리에 우리 엄마가 함께 계셨다"며 당시를 떠올렸다.솔비의 어머니가 두 사람의 관계를 궁금해하자 이규한은 "형님, 제가 지안이한테 계속 결혼하자고 하는데 자꾸 받아주질 않습니다"라고 말했다고. 솔비는 "오빠, 청혼은 무릎 꿇고 해야죠"라고 받아쳤다고 전했다.이규한은 "사실 나는 그날부터 우리가 본격적으로 시작됐다고 생각한다"고 밝혔다. 솔비 역시 "그전까지는 장난인 줄 알았는데 엄마 앞에서 진심을 꺼내는 모습을 보고 마음을 확실히 알게 됐다"며 연인으로 발전한 계기를 설명했다.2세에 대한 생각도 밝혔다. 이규한은 "자식 역시 계획을 할 수 있으나 어떤 아이가 와줄지는 모르는 것"이라며 부모가 되는 일에 대한 기대와 책임감을 언급했다.그는 "요즘 주변에서 '결혼을 하면 다 끝날 것 같지만 결혼하는 순간부터 시작이고, 아이를 낳게 되는 순간부터 그동안의 인생은 예행연습이었고 그때부터가 진짜 시작이다'라는 조언을 많이 해준다"고 전했다.이규한은 결혼을 앞둔 심경에 대해 "경험해 보지 못한 것들을 겪으며 진짜 어른이 되어가는 느낌"이라고 덧붙였다. 오랫동안 결혼을 망설였던 그가 솔비를 만나 가정을 꾸리기로 결심한 이유와 2세에 대한 생각을 공개해 눈길을 끌었다.한편 솔비와 이규한은 지난해 KBS Joy '오래된 만남 추구 시즌3'를 통해 인연을 맺었다. 두 사람은 최근 양가 상견례를 마쳤으며, 오는 2027년 4월 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr