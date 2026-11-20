래퍼 그리가 아버지 김구라와의 관계에 대해 이야기했다. / 사진=텐아시아DB, KBS 1TV '아침마당' 방송 캡처

래퍼 그리는 어린 시절 아버지 김구라와 함께 '아침마당'에 출연한 바 있다. / 사진=KBS 1TV '아침마당' 방송 캡처

방송인 김구라의 아들인 래퍼 그리(본명 김동현)가 최근 아버지와 연락을 자주 하지 않는다고 밝혔다.20일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '퀴즈쇼! 천만다행' 코너에는 그리를 비롯해 가수 뮤지, 한해, 이은상이 출연했다. 그리는 해병대 복무 시절부터 아버지 김구라와의 관계까지 다양한 이야기를 나눴다.이날 방송에서는 그리의 해병대 복무 시절 사진이 공개됐다. 그는 "갑자기 해병대 사진이 떠서 부끄럽다. 해병대 전역하고 '아침마당'까지 왔다. 제가 전역한 지 한 10개월 정도 됐다"고 말했다. 이에 한해가 "70년대 사진 아니야?"라고 농담하자 그리는 "2년 전이다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.사진을 본 박철규 아나운서가 과거보다 늠름해진 것 같다고 하자 그리는 "옛날에는 많이 까불었냐"고 되물었다. 이에 박 아나운서는 그리가 과거 아버지 김구라와 함께 '아침마당'에 출연했던 사실을 언급하며 다시 출연한 소감을 물었다.그리는 "저는 '아침마당' 유경험자다. 아버지와 함께 나온 적이 있는데 오늘도 기대된다"고 답했다. 김구라와 함께 출연했던 이야기가 나오자 MC들은 이번 방송을 앞두고 아버지에게 응원을 받았는지도 물었다. 그리는 "사실 요즘 소통을 안 한다"며 "부모 자식 간에 다 그렇지 않나. '쇼윈도 부자'로 활동하고 있다"고 너스레를 떨었다.한편 김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 비연예인 여성과 재혼했다. 이듬해인 2021년 딸을 얻었으며 슬하에 아들 그리와 딸 한 명을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr