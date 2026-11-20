아일릿 / 사진 제공=코미디TV

아일릿 / 사진 제공=코미디TV

그룹 아일릿(ILLIT) 민주, 원희, 이로하가 예능프로그램 '맛있는 녀석들'에 출연해 '체포하겠어' 무대를 선보인다.20일 오후 8시 방송되는 코미디TV '맛있는 녀석들' 590회는 '밥도둑' 특집으로 꾸며진다. 아일릿 멤버들은 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준과 함께 콩나물국밥을 먹으며 이야기를 나눈다.이날 아일릿은 호루라기를 불며 식당에 등장한다. 멤버들은 신곡 '체포하겠어'의 콘셉트에 맞춰 "도둑이 들었다는 신고를 받고 왔다"고 상황극을 펼친다. 황제성이 자신을 잡아가라고 하자 멤버들은 "체포하겠어"라고 외친다.황제성은 아일릿의 데뷔 초부터 팬이었다고 밝히며 'Tick-Tack'(틱택)을 부른다. 김해준 역시 아일릿의 노래와 춤을 추며 화기애애한 분위기를 자아낸다.민주는 신곡 '체포하겠어'를 소개한다. 문세윤이 노래를 들려달라고 요청하자 아일릿은 식당에서 즉석 퍼포먼스를 선보인다. 김준현은 국밥집에서 무대를 펼치는 것이 어색하지 않겠냐고 걱정하지만, 황제성은 오히려 팬들이 좋아할 것이라며 기대감을 보인다.아일릿 멤버들의 음식 취향도 공개된다. 이로하는 가장 좋아하는 한식으로 콩나물국밥을 꼽으며 "가슴이 따뜻해지는 느낌"이라고 말한다. 원희는 따뜻하고 든든하다는 점을, 민주는 매일 먹어도 질리지 않는 맛을 콩나물국밥의 장점으로 꼽는다.아일릿이 출연하는 '맛있는 녀석들'은 이날 오후 8시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr