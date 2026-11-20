그룹 아이브 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브 앙코르 콘서트 포스터. / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 내년 1월 서울에서 두 번째 월드투어의 앙코르 콘서트를 개최한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 20일 공식 SNS를 통해 'IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM' ENCORE'(아이브 월드투어 쇼 왓 아이 엠 앙코르) 개최 소식을 알렸다. 공연은 2027년 1월 29일부터 31일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린다.이번 앙코르 콘서트는 아이브가 두 번째 월드투어를 시작했던 장소에서 다시 공연한다는 점에서 의미가 있다. 아이브는 지난해 10월 31일부터 11월 2일까지 같은 공연장에서 세 차례 콘서트를 열고 약 2만 8000명의 관객을 만났다.이후 아시아와 오세아니아, 북미 등으로 투어를 확대했다. 일본에서는 처음으로 교세라돔 오사카 무대에 올라 이틀간 약 9만 명을 동원했으며, 도쿄돔에서도 공연을 개최했다.북미 투어 규모도 커졌다. 첫 월드투어 당시 6개 도시를 방문했던 아이브는 이번 투어에서 공연 지역을 8개 도시로 늘리고 아레나급 공연장에서 무대를 선보였다.아이브는 올해 음원과 음반 차트에서도 성과를 거뒀다. 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)의 타이틀곡 'BANG BANG'(뱅뱅)은 국내 주요 음원 차트에서 퍼펙트 올킬을 기록했으며, 음악방송에서 8관왕에 올랐다.지난 14~15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서는 '올해의 베스트송' 대상을 포함해 총 5개의 트로피를 받았다. 지난 10월 발매한 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr