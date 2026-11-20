프로 바둑기사 출신 이세돌이 이번에는 타일공으로 변신했다. / 사진=텐아시아 DB

프로 바둑기사 출신 이세돌이 이번에는 타일공으로 변신했다. / 사진 제공=KBS 2TV

프로 바둑기사 출신 이세돌이 이번에는 타일공으로 변신했다.20일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 최종회에서는 이세돌이 고향 비금도의 낡은 마을회관을 새롭게 단장하는 모습이 공개된다.이날 이세돌을 돕기 위해 그동안 인연을 맺었던 멘토들이 비금도에 모인다. 첫 타일 시공을 가르쳐 준 멘토부터 타일 자격증 시험 준비를 도왔던 멘토, 배관 기술을 알려준 멘토까지 힘을 보탠다. 여기에 배우 최다니엘과 한상진도 합류해 리모델링 작업에 나선다.이세돌은 자신을 위해 먼 길을 찾아온 이들에게 "(현장에서) 인연이 닿았을 뿐인데 도움을 주신다는 마음으로 여기까지 오셨다. 정말로 감사하다"라며 고마움을 전한다.특히 이세돌의 달라진 타일 시공 실력이 눈길을 끈다. 처음 작업에 나섰을 당시 타일의 앞뒤조차 구분하지 못했던 그는 이제 타일공 한 사람의 몫을 해낼 정도로 성장했다. 흙손을 잡는 방법도 몰라 도구를 이리저리 돌리던 모습은 사라지고, 능숙하게 작업을 이어간다.이를 지켜본 타일 멘토는 "완벽하다. 단기간에 이만큼 성장한 걸 보니 역시 프로는 다르구나 싶다"라며 감탄한다. 이세돌이 말없이 작업에 몰두하자 MC 정재형 역시 "이쯤 되면 예능이 아니야"라고 반응한다.한편 2016년 이세돌은 구글 딥마인드가 개발한 인공지능 알파고와의 대국으로 전 세계의 주목을 받았다. 당시 5번의 대국에서 1승 4패를 기록했지만, 4국에서 알파고를 상대로 승리를 거두며 인간 바둑기사의 저력을 보여줬다. 특히 이세돌은 알파고와의 공식 대국에서 승리한 유일한 인간 기사로 남아 있다.이세돌은 바둑계를 떠난 뒤 '백수 이세돌'을 통해 타일 시공과 배관 등 새로운 분야에 도전해 왔다. 이번에는 그동안 배운 기술을 활용해 고향 주민들을 위한 공간을 직접 손본다.20일 오후 8시 30분 방송되는 '백수 이세돌' 최종회에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr