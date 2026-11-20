오유진이 '너의 그라운드'에 합류한다. / 사진제공=WNY

배우 오유진이 한효주, 공명 주연의 새 드라마 '너의 그라운드'에 합류한다. 스포츠 에이전시의 데이터 분석가로 변신해 두 배우와 호흡을 맞춘다.20일 소속사 WNY는 오유진이 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에서 채동원 역으로 출연을 확정했다고 밝혔다.'너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 야구 인생이 멈춰버린 선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 스포츠 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 도전하는 과정을 그린 힐링 로맨스다.오유진은 극 중 스포츠 에이전시 '동행'의 데이터 분석팀 소속 채동원 역을 맡는다. 채동원은 아버지의 영향으로 야구와 거리를 두고 이공계열에 진학했지만, 동치영 대표에게 발탁돼 스포츠 데이터 분석 업무를 맡게 된 인물이다.오유진은 드라마 '여신강림', '청춘블라썸', '트롤리', '열녀박씨 계약결혼뎐', '실버벨이 울리면' 등 다양한 작품에 출연하며 연기 경험을 쌓았다. 칸 국제 시리즈 페스티벌 경쟁 부문에 진출한 옴니버스 작품 '타로: 일곱 장의 이야기'에서는 '피싱' 편의 주인공 썬자 역을 맡아 강렬한 연기를 선보인 바 있다.'너의 그라운드'는 이상엽, 강채원 감독이 연출하고 황해연 작가가 극본을 맡았다. 오는 12월 11일 오후 9시 50분 MBC에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr