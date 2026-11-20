Group ONF/KI ENTERTAINMENT

그룹 온앤오프(ONF)가 핑클의 히트곡 '화이트'(White)를 리메이크해 발표한다.20일 소속사 케이아이 엔터테인먼트에 따르면 온앤오프는 오는 12월 2일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 스페셜 앨범 '화이트'를 발매한다.온앤오프는 발매 일정과 함께 지난 19일 오후 6시 공식 SNS에 앨범 아트워크를 공개했다. 이미지에는 짙은 버건디색 배경 위로 앨범명 'White'가 금색 글씨로 적혀 있다. 별도의 인물이나 장식 없이 색상과 글자만을 활용해 디자인했다.'화이트'는 그룹 핑클(Fin.K.L.)이 발표한 동명의 겨울 노래를 온앤오프가 다시 부른 곡이다. 원곡이 가진 따뜻하고 낭만적인 분위기를 유지하면서 여섯 멤버의 목소리를 활용해 새롭게 편곡했다.핑클의 '화이트'는 발매 이후 겨울철마다 꾸준히 언급돼 온 노래다. 온앤오프는 이번 리메이크를 통해 기존 곡의 멜로디와 분위기를 살리면서 팀의 음악적 특징을 더할 예정이다.온앤오프는 음원 발매에 이어 내년 1월 단독 콘서트도 개최한다. 앞서 이들은 오는 2027년 1월 9일과 10일 서울 KBS 아레나에서 '2027 ONF CONCERT [CITY OF ONF : DAY and NIGHT]'(2027 온앤오프 콘서트 [시티 오브 온앤오프 : 데이 앤드 나이트])를 연다고 발표했다.이번 공연은 온앤오프가 새해를 맞아 팬들과 만나는 단독 콘서트다. 이에 앞서 12월에는 겨울 시즌에 맞춘 리메이크곡을 선보이며 음악 활동을 이어간다.한편 온앤오프의 스페셜 앨범 '화이트'는 오는 12월 2일 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr