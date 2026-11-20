곽튜브가 고산병 증세로 촬영 중단 위기에 처한다./사진제공=ENA

곽튜브가 고산병 증세로 촬영 중단 위기에 처한다./사진제공=ENA

지난해 5살 연하의 공무원과 결혼한 여행 크리에이터 곽튜브가 고산병 증세로 촬영 중단 위기에 처한다.오는 21일 방송되는 ENA 예능 '지구마불 세계여행4' 5회에서는 빠니보틀과 규현, 곽튜브와 장동윤, 원지와 천우희의 2라운드 마지막 여정이 그려진다.이날 곽튜브와 장동윤의 '동곽내기 팀'은 인도 북부 히말라야 고산지대에 위치한 라다크로 향한다. 해발 약 3500m의 라다크 중심 도시 레에 도착하자마자 곽튜브는 갑작스러운 기침을 쏟아내며 컨디션 난조를 보인다.다음 날 아침 극심한 두통을 호소한 곽튜브는 산소포화도가 떨어져 산소호흡기까지 착용한다. 그는 "여행하면서 이렇게 아팠던 적 한 번도 없는 것 같다"고 토로하며 촬영 중단 위기에 놓인다.원지와 천우희의 '천원짜리 팀'은 중국 구채구에서 돌발 상황을 맞는다. 평화롭게 풍경을 즐기던 두 사람은 갑자기 몰려든 인파에 갇히며 당황한다. 원지가 "사람이 쏟아져 들어가고 있다"고 놀란 가운데, 천우희 역시 "저분 진짜 빌런인 것 같다"며 눈물을 흘리는 모습이 예고됐다.영국 세븐 시스터즈를 찾은 빠니보틀과 규현의 '빠규 팀'은 해안 절경과 함께 아찔한 낭떠러지를 마주하며 마지막 도전에 나선다.'지구마불 세계여행4' 5회는 오는 21일 오후 7시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr