그룹 산토스 브라보스 / 사진 제공=하이브라틴아메리카

그룹 산토스 브라보스 / 사진 제공=하이브라틴아메리카

하이브 라틴아메리카 소속 그룹 산토스 브라보스(Santos Bravos)가 그룹 앤팀(&TEAM)과 두 번째 협업곡을 발표했다.산토스 브라보스는 20일 0시 앤팀과 함께한 신곡 'ORIGAMI'(오리가미)를 발매했다. 두 그룹은 앞서 'KAWASAKI (&TEAM Remix)'를 통해 한 차례 호흡을 맞춘 바 있다.'ORIGAMI'는 라틴 음악의 리듬에 스페인어, 영어, 일본어 가사를 결합한 곡이다. 잔잔한 기타 선율로 시작해 타악기와 여러 겹의 보컬이 더해지는 구성으로, 강한 비트를 앞세웠던 이전 협업곡과는 다른 분위기를 들려준다.곡 제목은 일본의 전통 종이접기에서 따왔다. 종이를 접을 때마다 새로운 모양이 만들어지는 것처럼 사람도 다양한 경험과 관계를 통해 변화하고 성장한다는 의미를 담았다. 가사에는 자신의 뿌리를 잊지 않으면서 주변 사람들과의 관계를 소중히 여기겠다는 메시지도 포함됐다.이번 곡의 제작에는 라틴 그래미 수상 경력이 있는 프로듀서 줄리아 루이스(JULiA LEWiS)와 방시혁 하이브 의장, 작곡가 아나 만세보(Ana Mancebo) 등이 참여했다.음원 발매와 함께 뮤직비디오 두 번째 티저도 공개됐다. 20일 오전 11시 하이브 레이블즈 유튜브 채널 등에 올라온 영상에는 자동차를 타고 이동하는 산토스 브라보스와 붉은 조명을 배경으로 등장하는 앤팀 멤버들의 모습이 담겼다. 영상 후반에는 여러 마리의 종이학이 등장한다.'ORIGAMI' 뮤직비디오 본편은 이날 오후 11시 공개될 예정이다.한편 산토스 브라보스는 지난해 10월 데뷔한 5인조 그룹으로, 미국과 브라질, 페루, 멕시코, 푸에르토리코 출신 멤버들로 구성됐다. 내년 3월에는 칠레, 아르헨티나, 브라질에서 열리는 '롤라팔루자 남미 2027'에 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr