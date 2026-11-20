한혜진이 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

한혜진이 '연애남매2' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=웨이브

모델 겸 방송인 한혜진이 '연애남매2' 출연자들을 보며 세대 차이를 실감했다고 밝혔다.20일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 웨이브 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 패널로 출연하는 한혜진, 코드 쿤스트, i-dle (아이들) 미연, 조나단, 파트리샤와 이진주 CP, 신혜원 PD가 참석했다.'연애남매2'는 남매들이 한자리에 모여 서로의 연인을 찾아가는 과정을 그리는 가족 참견 연애 리얼리티 프로그램이다. '환승연애' 시리즈를 선보인 이진주 CP와 '연애남매' 시즌1을 연출한 신혜원 PD가 의기투합했다.이날 한혜진은 시즌1과 시즌2의 차이점에 대해 "확실히 시즌2는 출연자들의 연령대가 낮아지다 보니 속도감이 다르다. 편집에서도 의도한 부분이 있겠지만 확실히 차이가 느껴진다"고 설명했다.이어 "내가 80년대생이라 그런지 잘 모르겠지만 출연자들이 굉장히 솔직하다"며 "아직 녹화 중이라 출연자들의 나이는 공개되지 않았고 직업까지만 확인한 상태다. 그런데 감정을 표현하는 속도가 빠르고 숨김이 없다. 역시 MZ세대는 다르다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.일반인 출연자들을 향한 당부도 전했다. 한혜진은 "일반인 출연자들이 나오는 프로그램은 녹화할 때도, 방송할 때도 늘 걱정이 된다"며 "출연자들을 애정 어린 시선으로 끝까지 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 말했다.'연애남매2'는 오는 27일 오후 6시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr