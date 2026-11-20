이주연이 과거 연애사를 고백핸다./사진=텐아시아DB

Lee Joo-yeon

그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연(39)이 과거 연애사부터 달라진 결혼관까지 솔직하게 털어놓는다.20일 오후 9시 40분 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 21회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 애프터스쿨 출신 이주연, 레이나가 충남 보령에서 제철 음식을 즐기는 모습이 그려진다.이날 네 사람은 대천항 수산시장에서 재료를 고른 뒤 바다가 보이는 초장집으로 자리를 옮긴다. 곽튜브가 "이런 곳은 연인들이 오면 좋을 것 같다"며 전현무를 떠보자, 전현무는 "한때 꿰고 있었다. 여자친구 몰래 섭외해서 밤바다 보고 배 끊겼다고 하고"라며 과거 연애 일화를 꺼낸다. 이어 자연산 대하찜, 전어회, 전어구이, 수꽃게탕 등이 차려지자 이주연은 대하 머리까지 먹는 털털한 면모를 보였고, 전현무는 "아재 입맛"이라며 웃음을 터뜨린다.전현무가 "애프터스쿨 멤버들이 모두 남자 아이돌에게 대시를 받았다던데"라고 묻자 이주연은 "내가 했던 말"이라고 인정하며 "당시에는 화장실 갈 때도 매니저가 따라붙었다. 그래도 어떻게든 연애할 애들은 다 한다"고 답했다. 이에 레이나는 "그중 한 사람이 바로 언니"라고 폭로해 현장을 술렁이게 했다. 이주연은 "이제는 결혼을 하고 싶다"며 달라진 결혼관과 2세 계획, 구체적인 이상형까지 고백했다.한편 1987년생인 이주연은 빅뱅 지드래곤(GD)과 다섯 차례나 열애설에 휩싸였다. 이후 지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션이 지난해 "최근 계속해서 의혹이 제기되고 있는 지드래곤과 이주연의 열애설은 사실이 아니다"라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr