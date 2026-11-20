배우 하정우가 결혼을 한 달도 채 남기지 않은 가운데, 10년 넘게 함께한 반려견을 떠나보냈다. / 사진=SNS

배우 하정우가 결혼을 한 달도 채 남기지 않은 가운데, 10년 넘게 함께한 반려견을 떠나보냈다.하정우는 지난 19일 자신의 SNS에 "땡칠이 고마워. 좋은 데 가서 맛있는 거 많이 먹고 또 만나자"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 사진에는 반려견 땡칠이의 어린 시절부터 최근까지의 모습이 담겼다. 하정우는 오랜 시간 가족처럼 지내온 반려견과의 추억을 공개하며 마지막 인사를 건넸다.한 팬이 댓글을 남기자 하정우는 "오늘 아침에 하늘나라로 갔어"라고 직접 답하며 땡칠이가 지난 19일 세상을 떠났다는 사실을 알렸다. 땡칠이는 하정우와 최소 10년 이상 함께한 것으로 알려졌다.결혼을 앞두고 전해진 이별 소식에 팬들의 위로도 이어졌다. 누리꾼들은 "긴 시간 오빠와 함께해줘서 고마워", "무지개다리 너머에서 행복하길", "좋은 기억만 가지고 가렴" 등의 반응을 보였다.한편 하정우는 오는 12월 13일 배우 차정원과 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 11살 나이 차이를 극복하고 약 6년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺는다.1978년생인 하정우와 1989년생인 차정원은 2020년 무렵 인연을 맺어 연인으로 발전한 것으로 전해졌다. 결혼식은 서울의 한 호텔에서 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr