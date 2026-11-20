배우 류효영이 이태성과 첫 데이트에 나선다. / 사진제공=채널A

배우 류효영이 이태성과 첫 데이트에 나선다. / 사진제공=채널A

배우 류효영이 이태성과 첫 데이트에 나선다. / 사진제공=채널A

그룹 티아라 출신 류화영이 지난 9월 사업가와 결혼한 가운데, 쌍둥이 언니인 배우 류효영이 이태성과 첫 데이트에 나선다. 앞서 류효영은 이태성에게 호감을 표현한 바 있다. 이태성은 2013년 이혼한 뒤 아들을 홀로 키워온 싱글대디다.오는 20일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 '신랑수업2' 35회에서는 이태성과 류효영이 경북 문경새재에서 데이트를 즐기는 모습이 공개된다.이태성은 류효영의 차를 타고 이동한다. 직접 운전대를 잡은 류효영은 "오빠, 오늘 나한테 납치된 거다. 최고의 하루를 만들어주겠다"며 자신이 준비한 데이트 코스에 대한 기대감을 전한다. 그러나 이동 중 이태성이 운전에 관해 잔소리를 늘어놓자 류효영은 "오빠, 내가 천천히 달릴 테니 말 좀 그만하고 경치 좀 보라. 원래 잔소리가 그렇게 많은 편인지?"라고 묻는다.이태성은 "내가 아끼는 사람한테만 잔소리를 하는 거야"라고 답한다. 이에 류효영이 "아, 그럼 나 아껴?"라고 되묻자 이태성은 당황한 모습을 보인다. 류효영은 "오빠는 당황하면 횡설수설하는구나, 귀엽네~"라며 장난스럽게 반응한다.류효영이 준비한 첫 번째 데이트 장소는 두 사람이 함께 출연했던 숏폼 사극 드라마의 촬영지인 문경새재다. 두 사람은 촬영장을 둘러보며 당시의 기억을 떠올린다. 이태성은 첫 촬영 당시 류효영과 인사를 나눈 직후 키스신을 찍었던 장소를 다시 찾는다. 그는 당시 상황을 설명하며 "한복을 벗고 이 장소에 있으니 기분이 이상하다"고 털어놓는다.두 사람은 류효영이 두 번째 코스로 선택한 클레이 사격장으로 향한다. 류효영은 "좋아하는 사람과 같이 해보고 싶었다"며 사격장에 방문한 이유를 밝힌다. 두 사람은 이긴 사람이 상대방에게 소원을 들어달라고 요청할 수 있다는 조건으로 사격 대결에 나선다. 이태성은 "나 특급사수 출신이다"라며 자신감을 내비친다. 대결 결과와 승자가 내건 소원은 방송에서 공개될 예정이다.류효영은 티아라 출신 류화영의 쌍둥이 언니다. 류화영은 지난 9월 3살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 이태성은 2013년 합의 이혼했으며, 아들이 3살이던 당시부터 싱글대디로 생활해 왔다고 알려졌다.이태성과 류효영의 첫 데이트는 오는 20일 방송되는 '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr