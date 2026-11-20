김민하가 한국을 떠나려고 했던 순간을 돌아봤다. / 사진=텐아시아DB

김민하가 한국을 떠나려고 했던 순간을 돌아봤다. / 사진='피디씨' 유튜브 캡처

배우 김민하가 배우 활동을 접고 한국을 떠나려 했던 시절을 고백했다.지난 19일 유튜브 채널 '피디씨'에는 '한국을 떠나고 싶었던 배우 김민하, 그때 무슨 일이?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김민하가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.김민하는 글로벌 흥행작 '파친코'로 주목받은 이후에도 끊임없이 해외 오디션에 도전 중인 근황을 알렸다. 이어 배우로 활동하면서 겪었던 수많은 고민과 순간들을 돌아봤다.김민하는 "20대 중후반까지는 혼란스럽고, 안 될 것 같고, 포기하고 싶은 마음이 끝까지 갔던 시간들이 있었다"며 그 시간들이 나를 만들어줬다"고 고백했다. 또 10대와 20대에 비해 30대가 된 지금이 훨신 좋아졌다고 설명했다. 그는 "갈수록 평온해지는 것 같다"고 말했다.인생에서 힘들었던 시기를 어떻게 견뎠냐는 말에 김민하는 "그때 외국에 가려고 했었다"고 고백했다. 그는 "한국에서 다 접고 외국에서 다시 시작해 보자고 했을 때 '파친코' 오디션이 들어왔다"고 언급했다. 그러면서 "뭔가 마음을 비워냈던 것 같다. 포기하자가 아니라 다시 원점으로 돌아가자는 마음"이었다고 설명했다.김민하는 "내가 억지로 부여잡고 있었던 욕망과 욕심들을 자연스럽게 내보내면서 나한테 발현되는 게 컸나 보다"라며 그렇기 때문에 '파친코'라는 작품을 만날 수 있었던 것 같다"고 생각을 밝혔다. 이어 20대의 자신에게 "너무 잘 견뎠다고 얘기하고 싶다"며 "포기했어도 다른 너만의 길을 갔겠지만, 포기 안 하고 너의 길을 만들어서 너무 잘했다. 잘 견뎠다"라고 응원의 말을 건넸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr