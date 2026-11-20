20일 방송되는 MBC 금토드라마 '라이어' 7회에서는 민준호(유연석 분)의 어머니(김정영 분)가 처음 등장한다. / 사진 제공 = MBC 금토드라마 ‘라이어’

20일 방송되는 MBC 금토드라마 '라이어' 7회에서는 민준호(유연석 분)의 어머니(김정영 분)가 처음 등장한다. / 사진 제공 = MBC 금토드라마 ‘라이어’

배우 유연석이 어머니 앞에서 무릎을 꿇었다.20일 방송되는 MBC 금토드라마 '라이어' 7회에서는 민준호(유연석 분)의 어머니(김정영 분)가 처음 등장한다. 그동안 감춰졌던 민준호의 과거도 함께 공개될 예정이다.앞서 민준호는 유능한 의사이자 다정한 아버지로 주변의 신뢰를 받았지만, 실상은 끔찍한 범죄를 저지른 인물이었다. 지난 4회에서 본색을 드러낸 그는 강지선(서현진 분)에 이어 경찰 이화영(옥자연 분)에게까지 같은 방식으로 범행을 저질렀다.자신을 향한 수사망이 좁혀오자 아들 민현수(강지용 분)를 이용해 위기를 모면하려 했고, 거짓 눈물까지 흘렸다. 과거 아내의 죽음을 유도한 인물 역시 민준호였다는 사실이 드러나 충격을 안겼다.이런 가운데 공개된 사진에는 어머니 앞에 무릎을 꿇은 민준호의 모습이 담겼다. 손에 작은 꽃을 든 그는 어머니를 애처롭게 바라보고 있다. 평소 냉혹한 모습과 달리 어머니의 애정을 갈구하는 듯한 표정이 눈길을 끈다. 그러나 어머니에게서 고개를 돌린 순간 민준호의 눈빛은 차갑게 돌변한다. 어머니 역시 일그러진 표정으로 아들을 바라보고 있어 두 사람 사이에 어떤 사연이 있는지 궁금증을 자아낸다.특히 민준호의 어머니가 아들의 범죄를 알고 있는지, 그의 악행이 시작된 배경에 어떤 영향을 미쳤는지가 새로운 관전 포인트로 떠올랐다.제작진은 "오늘(20일) 방송되는 7회에서는 민준호의 어머니가 첫 등장한다. 이와 함께 어쩌면 민준호의 모든 악행의 시발점이 됐을 수도 있는 충격적인 과거도 공개된다"라고 밝혔다.이어 "유연석 배우는 어린 아이처럼 나약한 모습부터 무서운 악인까지 극과 극의 연기를 펼쳤다. 김정영 배우의 열연도 '역시 명품'이라는 감탄이 절로 나왔다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.'라이어' 7회는 20일 오후 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr