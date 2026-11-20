'기프트' 종합 예고 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'기프트' 종합 예고 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'기프트' 김우빈이 교통사고로 죽음의 문턱까지 다녀온 뒤 특별한 능력을 얻게 된다.다음 달 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 카카오웹툰에서 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 작품을 원작으로 한다.20일 공개된 종합 예고 영상에는 프로야구 코치 정민용(김우빈 분)이 인생의 전환점을 맞는 과정이 담겼다. 정민용은 한 사건으로 '폭언 코치'라는 낙인이 찍히며 야구계에서 퇴출당할 위기에 놓인다.설상가상으로 큰 교통사고까지 당해 죽음의 문턱을 넘나든다. 사고 이후 정민용은 이전과 완전히 다른 성격으로 변하고, 선수들의 능력치를 알아볼 수 있는 특별한 능력까지 얻게 된다.이후 정민용에게 덕천고 야구부의 정식 감독 자리가 제안된다. 그는 새롭게 얻은 능력을 활용해 성과를 내겠다는 계획을 세우지만 정작 기존 선수들에 대해서는 냉정한 태도를 보인다.정민용은 "그 계획 안에 저 형편없는 애들은 없다"며 덕천고 야구부원들과 선을 긋는다. 선수들의 실력을 한눈에 파악할 수 있게 된 만큼, 전국 최하위 수준인 야구부를 어떻게 이끌어갈지 관심이 쏠린다.예고 영상에서는 정민용과 덕천고 선수들의 상반된 모습도 공개됐다. 정민용은 날카로운 눈빛으로 선수들을 지휘하지만 야구부원들은 학교 복도를 뛰어다니거나 함께 장난을 치는 등 자유분방한 모습을 보인다.그러나 선수들은 부족한 실력에도 야구를 향한 열정만큼은 포기하지 않는다. 한 선수는 "어떤 의미로 남을진 결국 우리가 정하는 거지"라고 말하고 또 다른 선수는 "그래도 포기는 안 하려고요"라며 의지를 다진다. 이러한 선수들을 향해 정민용은 "내 눈에 너희들 한계가 보이는 만큼 너희들은 나한테 최선을 보여야 할 거라고"라며 강도 높은 훈련을 예고한다.선수들의 능력을 꿰뚫어 보는 감독과 전국 꼴찌 야구부가 만나 어떤 변화를 만들어낼지가 주요 관전 포인트다. 특히 냉정한 태도로 선수들과 거리를 두던 정민용이 이들과 함께 성장해 나갈 수 있을지 주목된다.'기프트'는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr