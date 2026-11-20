그룹 ITZY(있지) 채령의 어머니가 딸과 함께한 일상을 공개했다.채령의 어머니는 최근 자신의 SNS에 "뷰가 좋은 적당한 식당. 창밖으로 보이는 석촌호수의 가을빛을.. 연신 예쁘다며 딸아이가 좋아라했다. 다행이다. 힘내렴"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 채령과 어머니가 함께 식당을 방문한 모습이 담겼다. 채령은 검은색 카디건에 흰색 상의를 매치한 편안한 차림으로 거울 셀카를 남겼다. 화장기 없는 듯한 수수한 얼굴과 자연스러운 분위기가 눈길을 끈다.채령의 어머니 역시 거울 셀카를 공개하며 딸과 함께한 시간을 기록했다. 특히 석촌호수가 내려다보이는 식당에서 가을 풍경을 감상하며 모녀가 오붓한 시간을 보낸 것으로 보인다.무엇보다 어머니가 딸을 향해 남긴 "다행이다. 힘내렴"이라는 짧은 응원 메시지가 눈길을 끈다. 아름다운 풍경에 기뻐하는 딸의 모습을 바라보는 어머니의 애틋한 마음이 전해진다.한편 채령은 2019년 그룹 ITZY 멤버로 데뷔했다. 친언니는 그룹 아이즈원 출신 이채연으로, 자매 모두 가수로 활동하며 사랑받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr