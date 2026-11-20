배우 혜리가 바지를 입지 않은 듯한 파격적인 패션으로 시선을 사로잡았다.혜리는 19일 자신의 인스타그램에 "오늘은 스타일워즈 하는 날"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 혜리는 의류가 산더미처럼 쌓인 촬영장에서 독특한 스타일링을 선보이고 있다. 체크무늬 민소매 상의에 브라운 컬러의 시스루 스커트를 매치한 혜리는 과감한 하의 실종 패션을 연출했다.특히 짧은 체크무늬 하의 위로 속이 훤히 비치는 시스루 소재를 덧대 마치 바지를 입지 않은 듯한 착시 효과를 자아냈다. 허벅지와 각선미가 고스란히 드러나는 파격적인 의상이 눈길을 끈다.여기에 뾰족한 앞코가 돋보이는 버건디 컬러의 하이힐을 신어 늘씬한 다리 라인을 강조했다. 머리를 단정하게 묶은 혜리는 독특한 의상에도 도도한 표정과 당당한 포즈로 남다른 패션 소화력을 자랑했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr