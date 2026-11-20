그룹 웨이션브이 미주 투어 포스터./ 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 웨이션브이(WayV)가 데뷔 후 처음으로 미국에서 단독 투어를 개최한다.웨이션브이는 내년 2월 4일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 6일 산호세, 9일 텍사스주 그랜드프레리, 11일 뉴욕에서 공연을 연다. 총 4개 도시를 방문하는 이번 일정은 웨이션브이의 첫 미국 투어다.미국 공연은 웨이션브이가 진행 중인 세 번째 콘서트 투어 '2026 WayV CONCERT TOUR "BORN THIS Way"'(본 디스 웨이)의 마지막 일정이다.웨이션브이는 지난 9월 서울에서 투어를 시작해 중국 항저우, 청두, 창사, 샤먼, 광저우, 베이징 등에서 공연을 펼쳤다. 오는 12월 12일 상하이와 19일 우시를 방문한 뒤, 내년 1월 30~31일 일본 요코하마에서 공연을 이어간다. 이후 미국 4개 도시를 끝으로 이번 투어를 마무리할 예정이다.앞서 웨이션브이는 지난 8월 여덟 번째 미니앨범 'Vision Wings'(비전 윙스)를 발매했다. 이 앨범은 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 차트 전체 및 EP 부문에서 1위를 기록했으며, 판매액 25만 위안을 넘겨 골드 앨범 인증을 받았다.또한 중국 쿠고우뮤직 디지털 앨범 차트 정상에 올랐고, 아이튠즈 톱 앨범 차트에서는 전 세계 10개 국가 및 지역에서 1위, 총 18개 국가 및 지역에서 10위권에 진입했다.한편 멤버 샤오쥔은 지난 10월 첫 미니앨범 'Hey, Somebody'(헤이, 썸바디)를 발표하고 솔로 활동을 시작했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr