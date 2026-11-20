장영란이 솔직한 성격의 남편과 일화를 털어놨다. / 사진제공=채널A '언니만 따라와'

장영란이 솔직한 성격의 남편과 일화를 털어놨다. / 사진제공=채널A '언니만 따라와'

방송인 장영란이 남편 한창에게 입 냄새를 지적받았다고 털어놨다. 남편의 솔직한 발언에 얽힌 사연을 공개하자 장예원은 오히려 한창의 세심함을 부러워했다.20일 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 중국인 게스트 천젠과 함께 제주도로 힐링 여행을 떠난다.빅뱅을 좋아해 한국에 왔다가 국내에서 대학과 석사 과정까지 마친 천젠은 "마음도 몸도 지친 나를 위한 제주도 힐링 여행"을 부탁한다. 이에 장영란은 "언니만 믿고 따라와요"라며 여행을 이끈다.세 사람은 제주도의 푸른 바다가 펼쳐진 해안도로를 달리며 여행을 시작한다. 천젠은 "제주도 바다 색깔이 중국이랑 완전히 다르다"며 감탄한다.이동하던 중 장영란은 파우치에서 무언가를 꺼내 입에 넣는다. 이를 발견한 장예원이 "언니 뭐 먹어요?"라고 묻자 장영란은 "공진단…체력이 요새 좀 딸려서(?) 미안합니다"라며 머쓱해한다.장예원은 "형부가 언니 것만 챙겨줬나요?"라고 장난스럽게 묻는다. 당황한 장영란은 "하나밖에 없네…다음부터 챙겨올게"라고 답해 웃음을 자아낸다.장영란의 파우치에서는 남편 한창과 관련된 또 다른 물건도 등장한다. 장영란은 "남편이 어느 날 '이쁜이 입에서 왜 냄새가 나지?'라고 하더라. 워낙 정말 솔직한 성격"이라며 남편에게 입 냄새를 지적받았던 일화를 공개한다.이어 당시 상황과 관련된 특별한 아이템을 소개한다. 남편의 거침없는 발언과 세심한 외조에 장예원은 "형부 정말 섬세하다"며 부러워 한다.장영란과 장예원의 여행 파우치 속 물건들과 제주도 여행기는 20일 오후 8시 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서 공개된다.한편, 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 2021년 400평 규모의 한방병원을 개원했으나 4년 만에 양도 처분했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr