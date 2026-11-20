그룹 에이티즈 / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈 2027 월드 투어 포스터./ 사진 제공=KQ엔터테인먼트

KQ엔터테인먼트 사옥 앞에 놓인 근조화환. / 사진=온라인 커뮤니티 캡처

그룹 에이티즈가 국내와 해외 팬클럽의 콘서트 선예매 일정을 다르게 운영한다는 이유로 일부 해외 팬들의 반발에 직면했다. 소속사 앞에 근조화환까지 등장하면서 항의 방식이 지나치다는 지적이 나오고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트 사옥 앞에 근조화환이 놓인 사진이 확산됐다. 국내 팬클럽 회원이 글로벌 팬클럽 회원보다 콘서트 티켓을 나흘 먼저 예매할 수 있다는 점에 불만을 품은 일부 해외 팬들이 항의에 나선 것으로 알려졌다. 특히 공식 팬덤 에이티니(ATINY)의 이름이 발표된 기념일을 전후해 근조화환이 등장했다는 점에서도 논란이 일었다.문제가 된 공연은 에이티즈가 내년 1월 22일부터 24일까지 인천 인스파이어 아레나에서 개최하는 월드투어 'ZERO TO ALL'이다. 국내 팬클럽 선예매는 오는 12월 3일, 글로벌 팬클럽 선예매는 7일 진행된다. 일반 예매는 8일부터 시작된다.일부 해외 팬들은 같은 공식 팬클럽 회원임에도 거주 지역에 따라 예매 기회에 차이를 두는 것은 불공평하다고 주장하고 있다. 에이티즈가 데뷔 초부터 북미와 유럽 등 해외에서 두터운 팬덤을 형성하며 성장한 그룹이라는 점을 들어, 팀의 성공에 기여한 해외 팬들이 오히려 뒷전으로 밀려났다는 불만도 제기됐다.다만 국내와 글로벌 팬클럽의 선예매 일정을 구분하는 것이 에이티즈만의 특별한 정책은 아니다. 스트레이 키즈와 엔하이픈, 엔시티 드림 등도 국내 공연에서 유사한 방식을 도입한 바 있다. 다만 이들 사례에서는 선예매 일정이 하루가량 차이 났던 것과 달리 에이티즈는 나흘의 간격을 뒀다는 점에서 차이가 있다.이러한 예매 방식의 배경에는 불법 티켓 거래 문제도 있다. 최근 국내 주요 공연에서는 매크로 프로그램을 이용한 대량 예매와 고액의 암표 거래가 지속적으로 문제가 되고 있다. 국내외 예매 절차를 분리하는 것은 티켓 유통을 관리하기 위한 방안이 될 수 있다.또한 국내 팬클럽이 먼저 예매한다고 해서 전체 좌석을 선점할 수 있는지도 불분명하다. 선예매별 좌석 배정 규모가 공개되지 않은 상황에서 일정 차이만으로 해외 팬들이 실질적인 불이익을 받는다고 단정하기는 어렵다.그럼에도 일부 해외 팬들이 선택한 항의 방식은 별개의 문제다. 근조화환은 본래 고인을 추모하기 위해 보내는 것으로, 최근 K팝 팬덤 내에서 시위 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있지만 그 적절성을 두고 논란이 이어지고 있다. 특히 이번에는 단순한 예매 일정에 대한 불만이 근조화환 시위로까지 번졌다는 점에서 과도한 대응이라는 비판을 피하기 어렵다.에이티즈는 그동안 월드투어와 팬송 등 다양한 활동을 통해 글로벌 팬들과 꾸준히 소통해 왔다. 한국에서 열리는 공연의 국내 선예매 일정을 앞당겼다는 이유만으로 해외 팬들을 홀대한다고 보기는 어렵다.해외 팬들이 예매 정책의 공정성에 의문을 제기하고 설명을 요구하는 것은 충분히 가능한 일이다. 그러나 불만을 표현할 권리가 모든 항의 방식을 정당화하는 것은 아니다. 나흘의 예매 일정 차이에서 시작된 갈등이 근조화환 시위로 번지면서 정작 논의해야 할 티켓 예매의 공정성 문제마저 뒷전으로 밀려나고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr