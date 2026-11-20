트와이스 나연 / 사진=JYP엔터테인먼트

투애니원 씨엘 / 사진=더블랙레이블

레드벨벳 웬디 / 사진=어센드

소녀시대 태연 / 사진=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대·2NE1(투애니원)부터 레드벨벳·트와이스까지. K팝 2·3세대를 대표하는 걸그룹 멤버들이 11월 말 각자의 이름으로 돌아온다. 씨엘과 나연이 나란히 신곡을 내놓고, 웬디와 태연이 뒤를 잇는다. 솔로 가수로서 뚜렷한 개성을 보여준 이들이 이번에는 어떤 음악을 선보일지가 관심이다.씨엘은 긴 공백을 끝내고 새 소속사에서 활동을 재개하며, 나연은 세 번째 솔로 신보를 통해 새로운 콘셉트를 선보인다. 웬디는 직접 곡 작업에 참여하는 비중을 높였고, 태연은 약 5년 만의 정규앨범으로 돌아온다.나연이 첫 번째 주자로 나선다. 나연은 20일 오후 2시(한국 시간 기준) 새 싱글 'NA-sty'(나스티)를 발매한다. 2024년 6월 미니 2집 'NA'(나) 이후 약 2년 5개월 만의 솔로 컴백이다. 2022년 'POP!'(팝!)으로 솔로 데뷔한 나연은 2024년 'ABCD'(에이비씨디)를 통해 한층 자신감 있는 콘셉트를 선보였다.타이틀곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)을 통해 나연은 기존 사랑스러운 이미지에 당돌하고 장난스러운 매력을 더할 예정이다. 음악 작업에도 참여했다. 나연은 수록곡 'SHiVER'(쉬버)의 작사와 작곡에 이름을 올렸다. 'POP!'으로 대중적인 인기를 얻고 'ABCD'로 새로운 스타일을 시도했던 나연이 세 번째 솔로 활동에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.씨엘은 20일 오후 6시 디지털 싱글 'ICONIC'(아이코닉)을 발매한다. 2021년 정규 1집 'ALPHA'(알파) 이후 약 5년 만의 솔로 신보다.이번 컴백에서 주목할 부분은 소속사 이적과 테디와의 재회다. 씨엘은 지난 13일 더블랙레이블과 전속계약을 체결하며 프로듀서 테디와 다시 손잡았다. 테디는 2NE1의 여러 히트곡을 제작하며 씨엘과 오랜 기간 호흡을 맞췄다. 이번 신곡에는 테디를 비롯한 더블랙레이블 소속 프로듀서들이 참여했으며, 혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)의 베일리도 크레디트에 이름을 올렸다.씨엘은 2019년 YG엔터테인먼트를 떠난 뒤 독자적인 음악 활동을 펼쳐왔다. 자신의 이름을 내건 솔로 신보를 오랜만에 선보이는 만큼 이번 컴백은 의미가 있다. 과거 씨엘의 대표곡들을 함께 만든 테디와 다시 호흡을 맞춰 어떤 음악을 완성했을지도 주목할 만하다.웬디도 오랜만에 솔로 가수로서 가요계에 돌아온다. 23일 오후 6시 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)를 발표한다. 지난해 9월 발매한 미니 3집 이후 약 1년 2개월 만이다.그동안 뛰어난 가창력을 바탕으로 솔로 활동을 펼쳐온 웬디가 이번에는 곡의 제작 과정에도 적극적으로 참여했다. 웬디는 수록곡 6곡 전곡의 작사에 참여했으며, 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 'Special Dust'(스페셜 더스트), 'Golden Hour'(골든 아워)의 작곡에도 이름을 올리며 자신의 음악적 색깔을 더욱 뚜렷하게 담아냈다.태연이 솔로 대전의 끝을 장식한다. 태연은 30일 오후 6시 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 2022년 2월 정규 3집 'INVU'(아이앤비유) 이후 약 4년 10개월 만의 정규앨범이다. 동명의 타이틀곡을 포함해 총 12곡이 수록된다.태연은 2015년 솔로 데뷔 이후 꾸준히 활동하며 여러 히트곡을 발표해 왔다. 그는 'I'(아이)를 시작으로 'Fine'(파인), 'Four Seasons'(사계), 'INVU' 등 다양한 장르의 곡을 발표하며 뚜렷한 음악적 색채를 만들었다. 이미 여러 히트곡을 보유한 태연이 오랜만에 선보이는 정규앨범이라는 점에서 기대가 모인다.나연, 씨엘, 웬디, 태연 모두 K팝 2·3세대를 대표하는 걸그룹 멤버로 활동해 왔다. 그룹 활동뿐 아니라 솔로 가수로서도 각자의 음악적 개성을 보여줬다. 나연은 발랄한 콘셉트부터 성숙한 분위기의 팝 댄스까지 다양한 스타일, 씨엘은 강렬한 랩과 퍼포먼스, 웬디는 섬세한 보컬, 태연은 폭넓은 장르 소화력을 바탕으로 솔로 활동을 이어왔다.같은 시기에 신보를 발표하지만 네 사람이 선보일 음악과 활동 방향은 서로 다르다. 이미 솔로 가수로서 각자의 색깔을 보여준 이들이 새로운 작품에서 어떤 변화를 보여줄지가 이번 컴백의 주요 관전 포인트다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr