사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 배우 류효영이 8세 연상 싱글대디 이태성에게 적극적인 애정 공세를 펼쳤다.20일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 배우 이태성과 애프터스쿨 출신이 아닌 배우 류효영의 첫 데이트가 공개됐다. 앞서 이태성에게 호감을 고백했던 류효영은 직접 데이트 코스를 준비하며 관계 발전에 대한 기대감을 드러냈다.이날 류효영은 운전대를 잡고 "오빠 오늘 나한테 납치된 거다. 집에 못 간다"며 "최고의 하루를 만들어주겠다"고 선언했다. 이를 지켜보던 김요한은 "이태성 복 받았다"며 감탄했다.차 안에서는 묘한 기류가 형성됐다. 운전에 관해 잔소리하던 이태성은 "내가 아끼는 사람한테 잔소리가 많다. 내 사람이라고 생각하면"이라고 설명했다.류효영은 곧바로 "나 아껴? 나 아끼는구나"라고 받아쳤고, 당황한 이태성의 반응에 "오빠는 당황하면 횡설수설하는구나. 귀엽네"라며 웃었다. 간식을 건네는 이태성에게 입을 벌리며 먹여 달라는 행동으로 친밀감을 드러내기도 했다.두 사람이 처음 찾은 곳은 과거 함께 출연한 숏폼 사극 드라마의 촬영지인 문경새재였다. 당시 첫 촬영부터 키스신을 찍었던 장소를 다시 방문한 이태성은 "한복을 벗고 이 장소에 있으니 기분이 이상하다"고 말했다.류효영 역시 "오빠도 기억할 줄은 몰랐다. 반년이 지나 다시 오니까 설렜다"며 촬영 당시를 떠올렸다. 가파른 길을 걷던 중에는 자연스럽게 이태성의 팔을 잡았고, 소원을 비는 연못 앞에서 "이번 크리스마스에는 커다란 트리 앞에서 오빠랑 같이 보냈으면 좋겠다"고 고백했다.다음 데이트 장소는 클레이 사격장이었다. 류효영은 "오빠한테 내가 잘하는 매력적인 부분을 어필하고 싶었다. 좋아하는 사람이랑 같이 해보고 싶었다"며 장소를 선택한 이유를 밝혔다.특급사수 출신이라며 자신감을 보인 이태성이었지만, 사격 대결에서는 류효영이 승리했다. 이태성은 "진짜 잘한다. 멋있다"며 상대의 실력에 감탄했다.식사 자리에서도 류효영의 직진은 멈추지 않았다. 닭다리살을 좋아한다는 그는 닭가슴살을 선호하는 이태성에게 "그럼 나 평생 닭다리살 먹는 거냐"고 물었다. 이태성은 "부끄럽다"면서도 "앞으로 어떻게 될지는 모른다"고 답했다.이태성은 앞선 만남을 떠올리며 "집에 가서 네가 했던 말이 생각나더라. 바보같이 울었지 않냐. 후회도 됐다"고 속내를 털어놨다. 류효영에게는 "마력이 있나 싶었다. 술술 얘기하게 만든다"며 남다른 감정을 내비쳤다.이에 류효영은 "난 목표물이 정해지면 최선을 다해서 그걸 가진다"며 "목표물은 오빠다"라고 못 박았다. 사격 내기에서 얻은 소원권 '공주님 안기 5분, 손잡기 5분, 입술에 뽀뽀'를 두고 이태성이 "입에 뽀뽀 세 번"을 언급했다가 "단계가 있는 것 같다"며 '손잡고 5분'으로 바꾸는 장면도 그려졌다.한편 류효영은 지난 9월 결혼한 티아라 출신 류화영의 쌍둥이 언니다. 1985년생인 이태성은 이혼 후 중학교 3학년 아들을 키우고 있는 싱글대디다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr