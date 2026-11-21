멜로망스 김민석이 동생 김우석의 연기에 "더 정진해라"라고 조언했다./사진=텐아시아DB

배우 김우석이 형 김민석의 뮤지컬을 보고 아쉬운 부분은 말해준다고 밝혔다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 친형인 그룹 멜로망스 김민석의 현실적인 반응과 끈끈한 우애를 전했다.'닥터X' 종영 후 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.데뷔 후 줄곧 따라붙던 '멜로망스 김민석 동생'이라는 수식어를 '닥터X'를 통해 뗐다는 평가에 대해 김우석은 담담하고 감사한 마음을 표했다. 그는 "가장 존경하는 사람 중 한 명이라 한 번도 꼬리표라고 생각한 적이 없다. 불릴 수 있는 형이 있고 차근차근 걸어가는 것만으로도 감사했다"며 "배우 김우석으로 불릴 때도 새로운 감사함이 있지만, 앞으로도 김민석의 동생이자 배우 김우석으로서 형에게 도움이 되고 싶다"고 밝혔다.정작 형 김민석은 '닥터X'를 본 뒤 전형적인 'T'(사고형)다운 반응을 보였다고. 김우석은 "형이 방송을 보고 웃으면서 '야, 네가 김지원 님이랑 손현주, 이정은 선배님과 함께하다니'라며 신기해했다"며 "연기에 대해서는 '발전하고는 있지만 아직 부족한 거 알지? 더 열심히 정진해라'라고 현실적으로 말해줘서 곧바로 '알겠습니다'라고 답했다"고 웃었다.김우석 역시 형의 무대를 챙겨 보며 솔직한 피드백을 건네는 조력자다. 그는 "시간이 될 때마다 형의 콘서트와 뮤지컬을 빠짐없이 보러 간다. 주변에 칭찬해 주는 사람이 많을 테니 음정이 떨어지거나 아쉬운 부분이 있으면 바로 이야기해 준다"며 "형이 자랑스러운 이유는 라이브에서 피치가 거의 떨어지지 않기 때문"이라고 애정을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr