장나라가 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

배우 장나라가 올해 연기대상 수상에 대한 부담은 없다고 밝혔다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다. 행사에는 서민정 감독과 배우 장나라, 김혜윤, 박해진, 표지훈이 참석했다.'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 파트너가 되어 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다.'굿파트너'로 2024년 SBS 연기대상 대상의 영예를 안았던 장나라는 "대상을 받은 건 제가 잘해서라기보다 캐릭터를 잘 만들어주셨고 엄청난 축복이 있어서라고 생각한다. 그거 때문에 부담이 된 건 없었다"라고 말했다.이어 그는 "내가 교만했는지, 그게 그렇게 어려울지 몰랐다. 막상 해보니까 너무 어렵더라. '모범택시' 이제훈 배우가 정말 대단하다고 느꼈다, 어떻게 (한 캐릭터를) 세 번이나 하시지 싶었다. 존경의 눈빛으로 보게 됐다"라고 덧붙였다.올해 연기대상을 기대하냐고 묻자 장나라는 "기대하기엔 잘 된 드라마가 너무 많지 않았나"라며 "아름다운 현상이라고 생각한다. 많은 사랑을 받으면 무대가 많아질 수 있으니까. 저희 드라마 시청률이 잘 나왔으면 하는 바람은 있다"고 말했다. 올해 SBS에서 가장 시청률이 높았던 드라마는 소지섭 주연의 '김부장'(23.1%)이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr