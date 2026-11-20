배우 이이담이 '뜨거운 안녕'으로 활동을 이어가고 있다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 이이담이 '뜨거운 안녕'으로 활동을 이어가고 있다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 이이담이 올해 넷플릭스 작품 3편에 연이어 출연한 데 이어 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'으로 활동을 이어가고 있다. 내년에는 디즈니+ 시리즈 출연까지 앞두고 있어 다양한 플랫폼을 오가는 행보가 눈길을 끈다.지난 19일 방송된 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'에서는 강태구(강훈 분)와 고은영(이이담 분) 사이에 미묘한 감정이 오가는 모습이 그려졌다. 앞서 두 사람은 서로의 속마음을 털어놓으며 함께 눈물을 흘린 바 있다.강태구와 다시 마주한 고은영은 그의 사과에 손사래를 쳤다. 사실은 고마웠다는 강태구의 말에 고은영은 복잡한 감정을 애써 억눌렀다. 이어 자신도 해체를 반대하는 마음을 참겠다며 속내를 전했다. 강태구는 고은영에게 자신과 함께 울었던 이유를 물었다. 예상하지 못한 질문에 당황한 고은영은 해체를 취소하면 이유를 알려주겠다고 답했다. 두 사람 사이에 어떤 감정이 자리하고 있는지 궁금증을 남겼다.고은영은 고지영(윤가이 분)의 전화를 받고 급히 자리를 떠났다. 특히 아수라 3인방을 발견하자 곧장 강태구에게 달려가 품에 안겼다. 갑작스러운 행동으로 두 사람의 관계에도 변화가 생길 가능성을 암시했다.이이담은 고은영이 느끼는 당혹감과 서운함, 기쁨을 표정과 말투로 표현했다. 강태구와 대화를 나누는 장면에서는 감정을 억누르다가도 순간적으로 흔들리는 모습을 보여줬다. 특히 두 사람의 관계가 가까워지는 과정에서 인물의 감정 변화를 중심으로 극을 이끌었다.이이담은 올해 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?', '레이디 두아', '파반느' 등 3개 작품에 출연하며 활동을 이어왔다. 이어 '뜨거운 안녕'에서 고은영 역을 맡아 강훈과 호흡을 맞추고 있다. 내년에는 디즈니+ 시리즈 '코드'를 통해 시청자들과 만날 예정이다. 올해 여러 작품에서 서로 다른 캐릭터를 소화한 데 이어 새로운 작품으로 활동을 이어갈 계획이다.'뜨거운 안녕'은 매주 수요일과 목요일 오후 10시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr