이효리는 신동엽이 진행하는 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에 게스트로 출연한 바 있다. / 사진=텐아시아DB

신동엽이 이효리가 출연한 '짠한형 신동엽'의 촬영 비하인드를 전했다. / 사진=유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상 캡처

방송인 신동엽이 가수 이효리가 출연한 '짠한형 신동엽' 촬영분의 상당 부분을 편집해야 했다고 밝혔다.19일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '딸깍 갠지(?) 모드 ON한 지원이 동엽신 앞에서 이거 어디까지 얘기하는 거예요..?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 출연한 신동엽과 박영진은 하지원과 술을 마시며 다양한 이야기를 나눴다.신동엽은 자신이 진행하는 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'의 편집 과정에 관해 언급했다. '짠한형 신동엽'은 신동엽이 게스트들과 함께 술을 마시며 평소 방송에서 쉽게 들을 수 없었던 이야기를 끌어내는 토크 콘텐츠다.출연자의 요청으로 촬영한 내용을 삭제하는 경우가 있느냐는 질문에 그는 "그렇게 편집 분량이 많지는 않다. 술 많이 취한 분들이 좀 빼달라고 할 때만 빼준다"고 답했다. 이어 "예전에 이경영 선생님 나왔을 때도 그거 때문에 좀 줄였다. 그때는 초창기라 20분 정도 나갔을 것"이라고 설명했다.이효리가 출연한 '짠한형' 첫 회 역시 편집할 내용이 많았다고 한다. 신동엽은 "'짠한형' 1회 게스트가 효리였다"며 "효리가 신이 났는지 (원본 영상을) 낼 수가 없다"고 말했다.이어 신동엽은 "만약 이경영, 이효리 둘 중 하나를 무조건 내보내야 한다면 차라리 이경영 영상이 낫다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 박영진은 "효리 누나 무슨 삶을 사신 거냐"고 받아쳤다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr