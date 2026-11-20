그룹 엑소 카이, 세훈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 새 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)으로 첫 앨범을 선보인다.엑소-카이세훈은 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 'Waking Up The City'(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다. 이번 앨범에는 댄스와 팝, 아프로비츠, 하우스, R&B, 네오 소울 등 여러 장르의 총 7곡이 수록된다.수록곡 '1 of them ones'(원 오브 뎀 원스)는 아르페지오 신시사이저와 부드러운 드럼 리듬을 중심으로 한 R&B 곡이다. 상대의 모든 모습에 이끌려 사랑에 빠진 사람이 자신의 감정을 숨기지 않고 표현하는 내용을 담았다.또 다른 수록곡 'Wonder'(원더)는 그루브 있는 드럼과 소울풍 코드 진행이 어우러진 네오 소울 곡이다. 상대에게 느끼는 호감과 궁금증을 여러 질문으로 풀어낸 가사가 특징이다. 편안하면서도 리듬감 있는 보컬을 중심으로 앞선 곡과 다른 분위기를 들려준다.두 곡 모두 사랑을 소재로 하지만 감정을 표현하는 방식에는 차이가 있다. '1 of them ones'가 사랑에 빠진 마음을 직접적으로 드러낸다면, 'Wonder'는 상대를 향한 관심을 질문으로 표현한다.카이와 세훈은 모두 1994년생으로, 팬들 사이에서 '94즈'라는 애칭으로 불려왔다. 두 사람이 공식 유닛을 결성해 앨범을 발표하는 것은 이번이 처음이다.엑소-카이세훈은 첫 미니앨범을 통해 각자의 솔로 및 그룹 활동과는 또 다른 음악을 선보일 예정이다. 'Waking Up The City'는 오는 12월 1일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr