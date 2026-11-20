장항준을 내세운 '거장항준'이 저조한 시청률로 종영했다./사진=텐아시아DB

장항준을 내세운 '거장항준'이 저조한 시청률로 종영했다./사진제공=SBS

SBS 예능 '거장항준'이 저조한 시청률 속에 시즌1을 마무리했다.지난 19일 방송된 '거장항준' 6회(최종회)에는 배우 이준혁과 정만식이 출연해 장항준 감독의 차기작 '가능한 경구' 주연 자리를 두고 오디션 대결을 펼쳤다.이날 36년 차 배우 이준혁은 무명 시절 약 1000개의 아르바이트를 섭렵했던 일화를 털어놓았다. 그는 경마장 앞에서 경마 예상지와 사인펜을 팔아 짭짤한 수익을 올렸던 경험부터 영화 '미스터 고'에서 고릴라 모션 캡처 연기를 소화한 이력, 프랑스에서 배운 마임 연기까지 선보였다.정만식은 아내 린다전이 손수 준비한 수육, 전, 겉절이 도시락으로 장항준의 마음을 사로잡았다. "결혼 잘한 걸로 0.01% 안에 들 것"이라며 사랑꾼 면모를 보인 정만식은 스스로를 '에겐남'이라고 주장해 김풍을 당황하게 했다. 김풍이 이를 반박하자 정만식은 매서운 눈빛으로 압박했고, 장항준은 "나도 쫄리는데 너는 얼마나 쫄리겠냐"고 말했다.장항준의 흥행 미담도 이어졌다. 영화 '왕과 사는 남자'에 출연한 이준혁이 인센티브를 받았다고 밝히자, 장항준은 "대부분 배우들이 살면서 처음 인센티브를 받았다고 연락이 왔고, 자신이 생각했던 것의 5배를 받았다는 사람도 있었다"고 뿌듯해했다.'가능한 경구'의 실제 주인공인 설경구와의 전화 연결도 성사됐다. 장항준에게 시나리오를 거절했던 설경구는 "장 거장이 말은 참 재밌게 하는데 시나리오를 열어보면 다른 느낌이다. 이걸 어떻게 한다는 거냐"고 직언해 폭소를 유발했다. 이후 이준혁과 정만식은 각자의 개성으로 설경구 연기를 소화했고, 장항준은 두 배우 모두와 계약하는 결정을 내렸다.조정석, 박민영, 육성재, 이민기 등 화려한 게스트 라인업을 앞세워 지난달 15일 첫선을 보인 '거장항준'은 이로써 6주간의 여정을 끝냈다.그러나 시청률 성적표는 기대에 미치지 못했다. 첫 방송 1.6%로 출발해 2회 1.7%로 자체 최고 시청률을 기록한 뒤 3회 1.4%, 4회 1.0%로 하락세를 이어갔다. 5회에서는 결국 0.9%까지 떨어졌고, 마지막회도 1.0%에 그쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr