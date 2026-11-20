개그우먼 출신 방송인 맹승지가 의사 남자친구에게 직접 고가의 피부 시술을 받은 근황을 공개했다.맹승지는 20일 자신의 SNS에 "갑자기 울쎄라 당함;;"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 맹승지는 피부과 시술을 받은 직후 침대에 누워 있는 모습이다. 양쪽 볼에는 시술 과정에서 생긴 것으로 보이는 흔적이 남아 있으며, 맹승지는 카메라를 바라보며 자신의 얼굴을 공개했다.특히 이번 시술은 의사인 남자친구에게 직접 받은 것으로 알려져 눈길을 끈다. 맹승지는 편안한 운동복 차림에 머리띠를 착용한 채 자연스러운 모습을 드러냈다.울쎄라는 초음파 에너지를 이용해 피부 속 조직에 열을 전달하는 고가의 리프팅 시술이다. 피부 탄력 개선과 주름 완화 등을 목적으로 시행된다. 시술 비용은 병원과 샷 수에 따라 차이가 있지만, 300샷 기준 약 80만~140만원, 600샷 기준 약 160만~250만원대에 형성돼 있다. 다만 맹승지가 실제로 받은 시술의 샷 수와 비용은 공개되지 않았다.한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. MBC '무한도전', '진짜 사나이' 등에 출연하며 얼굴을 알렸으며, 최근에는 연극과 SNS 등을 통해 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr