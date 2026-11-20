하리수가 50대라는 나이가 믿기지 않는 외모와 몸매로 근황을 전했다. / 사진=SNS 갈무리

하리수가 50대라는 나이가 믿기지 않는 외모와 몸매로 근황을 전했다. / 사진=SNS 갈무리

하리수가 50대라는 나이가 믿기지 않는 외모와 몸매로 근황을 전했다.하리수는 지난 19일 자신의 SNS에 "크리에이티브 뷰티아트챌린지 브랜드대상 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 시상식에 참석한 하리수의 모습이 담겼다. 그는 몸에 밀착되는 핑크색 미니 원피스를 착용해 잘록한 허리와 볼륨감 있는 몸매를 강조했다. 짧은 원피스 아래로는 늘씬한 각선미가 돋보였다.긴 은발 헤어스타일로 변신한 하리수는 밝은 피부톤과 또렷한 이목구비를 강조한 메이크업으로 색다른 분위기를 연출했다. 화려한 의상과 헤어스타일이 어우러지며 게임 캐릭터를 연상시키는 모습으로 눈길을 끌었다.하리수는 1975년생으로, 올해 나이 만 51세다. 그는 2001년 도도화장품 광고 모델로 데뷔해 국내 최초의 트랜스젠더 연예인으로 이름을 알렸다. 이후 가수와 배우로 활동 영역을 넓혔으며, '템테이션' 등의 곡을 발표했다. 최근에는 유튜브 게임 방송과 틱톡 라이브를 통해 팬들과 소통하고 있다.하리수는 2007년 그룹 이퀄라이저 출신 미키정과 결혼했으나 2017년 합의 이혼했다. 미키정은 2019년 비연예인 여성과 재혼했다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr