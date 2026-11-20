방송인 재재가 '여고추리반' 시리즈에 이어 '데블스 플랜3'에서 정종연 PD와 다시 한번 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 코리아 공식 SNS에 '유배지의 왕'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 '데블스 플랜3'에서 활약한 재재의 모습이 담겼다. / 사진=넷플릭스 코리아 SNS 영상 캡처, 넷플릭스

※ 이 기사는 '데블스 플랜3'에 대한 스포일러를 일부 포함하고 있습니다.방송인 재재가 넷플릭스 '데블스 플랜3'에서 예상 밖의 실력을 발휘하며 존재감을 보여주고 있다. 웹 예능 '문명특급' 이후 뚜렷한 도약이 없었던 그가 이번 서바이벌 예능에서 새로운 가능성을 입증하며 '최대 수혜자'로 떠오르고 있다.20일 넷플릭스 TOP 10 웹사이트에 따르면 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')은 지난 9일부터 15일까지 200만 시청 수와 1290만 시청 시간을 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 9위에 올랐다. 한국과 홍콩에서는 1위를 차지했으며 대만, 태국, 싱가포르 등 총 5개국 TOP 10에 이름을 올렸다.'데블스 플랜3'는 16명의 플레이어가 두뇌 게임과 심리전을 통해 최후의 승자를 가리는 서바이벌 예능이다. 이번 시즌에는 장동민, 홍진호, 하석진, 정현규 등 서바이벌 프로그램에서 우승한 경험이 있는 출연자들이 대거 합류해 공개 전부터 기대를 모았다. 이처럼 쟁쟁한 경쟁자들 사이에서 상대적으로 주목도가 낮았던 재재가 반전의 주인공으로 떠올랐다.재재가 두각을 나타낸 무대는 탈락자들이 다시 생존 경쟁을 벌이는 '유배지'였다. 지난 17일 공개된 '데블스 플랜3' 6~10회에서는 앞선 경기에서 탈락한 참가자들이 패자부활전을 치르는 새로운 규칙이 도입됐다.재재는 5회에서 여섯 번째 탈락자가 됐지만 유배지 미션에서 오현민, 홍진호 등 강자들을 꺾으며 10회까지 생존했다. 해당 회차는 그가 유배지 탈출을 위한 마지막 관문에 도전하는 장면에서 끝나 다음 이야기에 대한 궁금증을 높였다.재재의 선전은 첫 서바이벌 예능 도전이라는 점에서 눈길을 끈다. 앞서 티빙 '여고추리반' 시리즈에서 쌓은 추리 경험을 바탕으로 경쟁이 치열한 '데블스 플랜3'에서도 뛰어난 판단력과 집중력을 발휘했다. 장동민 역시 '데블스 플랜3' 홍보 콘텐츠에서 "이번 시즌의 가장 큰 성과는 재재의 발견"이라며 그를 높이 평가한 바 있다.경쟁에 임하는 태도 역시 인상적이었다. 현경렬이 다수와 소수로 나뉜 대결 구도에 불만을 제기하며 공정한 경쟁을 주장하자 이에 동의했고, 유배지에서는 탈락의 충격으로 힘들어하는 오현민을 격려하며 함께 위기를 헤쳐 나갔다. 승리를 위한 전략을 고민하면서도 동료의 감정을 살피는 모습으로 긍정적인 인상을 남겼다.이번 성과가 더욱 의미 있는 이유는 '문명특급' 이후 뚜렷한 대표 활동이 없었기 때문이다. 그는 SBS PD로 재직하던 당시 '문명특급'에서 재치 있는 입담과 철저한 사전 조사, 출연자의 매력을 끌어내는 진행 능력으로 인기를 얻었다. 이후 프리랜서 방송인으로 전향해 활동 영역을 넓혔지만 '문명특급' 만큼의 성과를 거두지는 못했다.이런 상황에서 '데블스 플랜3'는 재재에게 전환점이 될 만하다. 특히 익숙한 진행자 역할에서 벗어나 직접 경쟁에 뛰어들며 방송인으로서의 새로운 매력을 보여줬다는 점에서 의미가 있다.아직 최종 결과는 나오지 않았지만 재재는 이번 도전을 통해 자신의 경쟁력을 확인시켰다. 오는 24일 공개되는 마지막 회차에서 유배지 탈출에 성공해 또 한 번 반전을 만들어낼 수 있을지 주목된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr