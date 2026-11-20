김종민이 '1박 2일' 녹화 도중 멤버들을 피해 돌연 자취를 감춘다./ 사진=텐아시아 DB

김종민이 '1박 2일' 녹화 도중 멤버들을 피해 돌연 자취를 감춘다./ 사진 = KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 제공

김종민이 '1박 2일' 녹화 도중 멤버들을 피해 돌연 자취를 감춘다.오는 22일 방송되는 KBS2 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 충청남도 공주시로 여행을 떠난 여섯 멤버의 '왕을 넘보는 남자들' 두 번째 이야기가 펼쳐진다.이날 왕의 자리에 오른 김종민은 동생들의 반란으로 위기에 처한다. 앞서 멤버들은 '왕', '양반', '머슴' 세 가지 신분으로 나뉘어 여행을 이어왔다. 그러나 기존 왕을 폐위시키고 새로운 왕을 뽑을 기회가 주어지자 김종민의 횡포에 시달리던 멤버들은 '타도 김종민'을 외치며 힘을 합친다.동생들의 반란 소식을 접한 김종민은 곧바로 도주를 감행한다. 제한 시간 안에 붙잡히면 신분이 강등되는 상황. 김종민은 자신을 찾는 멤버들의 눈을 피해 곤룡포와 익선관까지 벗어던진 채 몸을 숨긴다.뒤늦게 추격에 나선 다섯 멤버는 수색 구역을 나눠 김종민을 찾아 나선다. 그러나 현장에는 김종민이 벗어놓은 옷만 남아 있을 뿐, 그의 모습은 어디에서도 발견되지 않는다. 좀처럼 김종민의 행방을 찾지 못하자 멤버들은 당황한다. 수색에 난항을 겪던 문세윤은 "능구렁이 인간이야"라며 답답함을 드러낸다.과연 김종민이 다섯 멤버의 추격을 따돌리고 왕의 자리를 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.'1박 2일 시즌4'는 오는 22일 오후 6시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr