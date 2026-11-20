김혜윤이 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

김혜윤이 '굿파트너' 시즌2에 합류한 소감을 밝혔다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다. 행사에는 서민정 감독과 배우 장나라, 김혜윤, 박해진, 표지훈이 참석했다.'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 파트너가 되어 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다.시즌2로 돌아오는 장나라는 차은경이 변화된 부분에 대해 "여전히 '까랑까랑' 하지만, 조금 더 의뢰인의 말에 귀를 기울이고 소송 이후 삶에 고민해 주는 가슴 따뜻한 모습이 있다. 개인적으로 냉정은 잃지 않았다고 생각한다"고 설명했다.이어 "개업이 얼마나 어려운 것인지 알았다, 시즌1에서는 농담으로 '자본주의가 낳은 괴물'이라고 표현했는데, 그 점이 큰 매력이기도 했다"고 덧붙였다.시즌1 남지현이 하차한 빈자리를 채운 김혜윤은 강혜성 캐릭터에 대해 "승소 머신인 5년차 변호사다. T처럼 보이지만 F인 역할"이라고 소개했다. 이어 그는 "부담감이 없었다면 거짓말이지만 설렘으로 승화하려고 노력했다. 법정물을 내 필모그래피에 꼭 남기고 싶었다. 장르에 대한 기대감과 전문직에 대한 욕심도 있었다. 이번 기회에 좋은 작품, 큰 사랑을 받았단 작품의 시즌2에 합류해 너무나 영광"이라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr