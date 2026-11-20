그룹 에이티즈 / 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범으로 데뷔 이후 처음 초동 판매량 200만 장을 넘어섰다.20일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 에이티즈가 지난 13일 발매한 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)은 발매 첫 일주일 동안 205만 5545장이 판매됐다.이는 전작인 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'의 초동 판매량 약 188만 장보다 17만 장 이상 증가한 수치다. 에이티즈는 이번 앨범으로 자체 최고 초동 기록을 경신하며 처음으로 더블 밀리언셀러를 달성했다.음반 발매에 앞서 공개한 'Drip'(드립)은 미국 빌보드 11월 7일 자 '글로벌 200' 차트에서 190위에 올랐다. 에이티즈의 곡이 발매 첫 주 해당 차트에 진입한 것은 이번이 처음이다.새 앨범은 대만과 튀르키예, 핀란드 등 여러 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위를 기록했다. 국내 써클차트에서도 리테일 앨범 차트와 앨범 차트 정상을 차지했다.'GOLDEN HOUR : Part.6'은 'CRASH TO BEGIN'(크래시 투 비긴)을 주제로, 충돌과 갈등을 새로운 출발의 계기로 받아들이는 이야기를 담았다. 타이틀곡 'UP'(업)은 브라스 사운드와 묵직한 베이스를 중심으로 한 곡으로, 멤버들의 대형 변화와 군무를 강조한 퍼포먼스가 특징이다.앞서 에이티즈는 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 기록했다. 이번에는 초동 판매량에서도 자체 최고치를 새로 쓰며 음반 판매 기록을 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr